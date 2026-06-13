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Новости Смерть военнослужащего
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Смерть военнослужащего Кузнецова в столичной больнице: полиция открыла уголовное производство

Сергей Кузнецов

В столичной больнице во время лечения скончался мужчина. Полиция Киева открыла уголовное производство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Детали

Как отмечается, 9 июня в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одной из столичных больниц скорой медицинской помощи скончался 42-летний киевлянин. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Военный проходил лечение после ранения

По предварительной информации, с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, вследствие полученных тяжелых огнестрельных ранений на фронте проходил лечение в столичной больнице.

В настоящее время в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти мужчины и качество оказанных медицинскими работниками услуг.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры следователями также проводится расследование по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

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Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне сообщалось, что в столичной клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов. Об этом сообщал воин Сергей Гнездилов.
  • Уже известно, что проверка медучреждения выявила ряд нарушений.

Автор: 

Нацполиция (16984) смерть (9126) военнослужащие (6512) 56 отдельная мотопехотная бригада (58)
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У лікарчуків закон Омерти. Як і у мусорів. І вони ще й в симбіозі одні з одними. Перспективи розслідування туманні.
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13.06.2026 09:41 Ответить
Захисник України не зробив лікарям отих «благодійних внесків» за лікування???
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13.06.2026 09:51 Ответить
 
 