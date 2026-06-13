Смерть военнослужащего Кузнецова в столичной больнице: полиция открыла уголовное производство
В столичной больнице во время лечения скончался мужчина. Полиция Киева открыла уголовное производство
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Детали
Как отмечается, 9 июня в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одной из столичных больниц скорой медицинской помощи скончался 42-летний киевлянин. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.
По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Военный проходил лечение после ранения
По предварительной информации, с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, вследствие полученных тяжелых огнестрельных ранений на фронте проходил лечение в столичной больнице.
В настоящее время в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти мужчины и качество оказанных медицинскими работниками услуг.
Под процессуальным руководством окружной прокуратуры следователями также проводится расследование по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
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