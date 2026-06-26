У військового не помітили перелом ребер, через що він помер: лікарю Києва повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру 56-річному лікарю-хірургу відділення політравми Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Медика звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті 46-річного пацієнта-військовослужбовця.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури та Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Правоохоронці встановили, що військовослужбовець звернувся по допомогу до медичного закладу в Деснянському районі Києва із травмою грудної клітки, яку отримав під час перебування у столиці. На момент огляду пацієнт потребував ретельного додаткового обстеження через високий ризик внутрішніх ушкоджень.

Однак підозрюваний лікар-хірург діагностував у чоловіка перелом одного ребра та зафіксував рану ліктьового суглоба. Порахувавши, що показань для екстреної госпіталізації немає, медик призначив бійцю стандартну знеболювальну й протизапальну терапію та порекомендував амбулаторне лікування у сімейного лікаря за місцем проживання.

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Після завершення відпустки військовослужбовець повернувся до розташування своєї військової частини для подальшого проходження служби, проте вже за два дні його стан критично погіршився і він помер у місцевій лікарні.

Висновки судово-медичної експертизи

Під час досудового розслідування та проведення комплексу судово-медичних експертиз розкрилися факти недбалості хірурга. З'ясувалося, що у столичній лікарні у пацієнта банально не помітили перелом ще одного ребра. Причиною цього стало те, що лікар призначив рентгенографію грудної клітки лише в одній проєкції замість обов'язкових двох, передбачених протоколами.

За офіційними висновками експертів, причиною смерті військового стала:

Закрита травма грудної клітки з множинними переломами ребер;

ушкодження плеври та легені;

Розвиток гострих внутрішніх ускладнень та подальша сильна інтоксикація всього організму.

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Фахівці одностайно констатували: необхідний обсяг медичної допомоги військовослужбовцю наданий не був. Своєчасне та професійне виявлення внутрішніх ушкоджень і призначення належного стаціонарного лікування у Києві могли повністю запобігти настанню смерті пацієнта.

Слідчі повідомили лікарю-хірургу про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України –– неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до п’яти років.

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