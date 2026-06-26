Израиль блокирует выезд около 50 украинцев из Сектора Газа из-за "соображений безопасности" и отсутствия документов, - МИД
В секторе Газа в настоящее время находятся примерно 40–50 граждан Украины и членов их семей, которые официально заявили о намерении эвакуироваться, однако не могут покинуть анклав из-за запрета со стороны Израиля.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ответе на запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
В чем причина?
По словам представителя МИД, большинство из этих людей ранее уже включались в эвакуационные списки, но израильские власти запрещали им выехать в Украину через Египет или Иорданию из соображений безопасности.
"Основной проблемой остается отсутствие у значительной части лиц действительных документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство Украины, что делает невозможным их выезд через Египет или Иорданию с последующим следованием в Украину", — пояснил Тихий.
Работа КПП "Рафах" под тотальным контролем
- Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с 1 февраля 2026 года контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта официально возобновил свою работу. Впрочем, сам факт открытия терминала не гарантирует свободного пересечения границы.
- Любой выезд гражданских лиц возможен только после прохождения тщательных проверок органами безопасности и окончательного согласования со стороны компетентных органов Израиля.
Дипломатический корпус Украины уверяет, что посольство в Израиле и представительство Украины при Палестинской администрации постоянно поддерживают прямую связь с заблокированными украинскими гражданами и оказывают им всю доступную консульскую помощь.
В настоящее время украинские дипломаты продолжают работу с компетентными органами Палестины, направленную на оформление документов для членов семей украинских граждан. Этот вопрос эвакуации находится на контроле Департамента консульской службы МИД и соответствующих зарубежных дипломатических учреждений Украины.
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