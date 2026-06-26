УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11370 відвідувачів онлайн
Новини Евакуація українців із Близького Сходу
956 33

Ізраїль блокує виїзд близько 50 українців із Сектора Гази через "безпекові міркування" та брак документів, - МЗС

Ізраїль не випускає частину українців із Гази - деталі від МЗС

У Секторі Гази наразі перебувають орієнтовно 40-50 громадян України та членів їхніх родин, які офіційно заявили про намір евакуюватися, проте не можуть залишити анклав через заборону з боку Ізраїлю.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповіді на запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка причина?

За словами речника МЗС, більшість із цих людей раніше вже включали до евакуаційних списків, але ізраїльська влада забороняла їм виїхати до України через Єгипет або Йорданію з безпекових міркувань.

"Основною проблемою залишається відсутність у значної частини осіб дійсних документів, що посвідчують особу чи підтверджують належність до громадянства України, що унеможливлює їх виїзд через Єгипет чи Йорданію з подальшим прямуванням в Україну", – пояснив Тихий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп скликає Раду миру для перезавантаження роботи

Робота КПП "Рафах" під тотальним контролем

  • У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що з 1 лютого 2026 року контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту офіційно відновив свою роботу. Втім, сам факт відкриття термінала не гарантує вільного перетину кордону.
  • Будь-який виїзд цивільних осіб можливий лише після проходження детальних перевірок органами безпеки та фінального погодження з боку компетентних органів Ізраїлю.

Дипломатичний корпус України запевняє, що посольство в Ізраїлі та представництво України при Палестинській адміністрації постійно підтримують прямий зв’язок із заблокованими українськими громадянами та надають їм усе доступне консульське сприяння.

Наразі українські дипломати продовжують роботу з компетентними органами Палестини, спрямовану на документування членів сімей українських громадян. Ця евакуаційна справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та відповідних закордонних дипломатичних установ України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль атакував Ліван у відповідь на удари "Хезболли": Трамп засудив через загрозу зриву угоди з Іраном

Автор: 

Газа (60) Ізраїль (1996) МЗС (4349) Сектор Гази (204) українці (2758) евакуація (2550)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
є шанс отримати парочку хамасівців на розплід.
показати весь коментар
26.06.2026 17:36 Відповісти
+8
де ви бачите українців , тікі один з прапором
показати весь коментар
26.06.2026 17:34 Відповісти
+8
Наші дівки деякі вирішили вийти заміж, за "арабських шейхів"... У деяких містах України, ще з радянських часів, з учбовими закладами вищої та середньоспеціальної освіти було укладено угоди про підготовку "національних кадрів". Були і палестинські араби. От на них наші ідіотки, і "вішалися". А потім почали існувать "людськими свиноматками" - сопіли в три дірки, та народжували дітей. От це і є такі "громадяни України"...
показати весь коментар
26.06.2026 17:44 Відповісти

Завантаження...

 
 