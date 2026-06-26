Ізраїль блокує виїзд близько 50 українців із Сектора Гази через "безпекові міркування" та брак документів, - МЗС
У Секторі Гази наразі перебувають орієнтовно 40-50 громадян України та членів їхніх родин, які офіційно заявили про намір евакуюватися, проте не можуть залишити анклав через заборону з боку Ізраїлю.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповіді на запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Яка причина?
За словами речника МЗС, більшість із цих людей раніше вже включали до евакуаційних списків, але ізраїльська влада забороняла їм виїхати до України через Єгипет або Йорданію з безпекових міркувань.
"Основною проблемою залишається відсутність у значної частини осіб дійсних документів, що посвідчують особу чи підтверджують належність до громадянства України, що унеможливлює їх виїзд через Єгипет чи Йорданію з подальшим прямуванням в Україну", – пояснив Тихий.
Робота КПП "Рафах" під тотальним контролем
- У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що з 1 лютого 2026 року контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту офіційно відновив свою роботу. Втім, сам факт відкриття термінала не гарантує вільного перетину кордону.
- Будь-який виїзд цивільних осіб можливий лише після проходження детальних перевірок органами безпеки та фінального погодження з боку компетентних органів Ізраїлю.
Дипломатичний корпус України запевняє, що посольство в Ізраїлі та представництво України при Палестинській адміністрації постійно підтримують прямий зв’язок із заблокованими українськими громадянами та надають їм усе доступне консульське сприяння.
Наразі українські дипломати продовжують роботу з компетентними органами Палестини, спрямовану на документування членів сімей українських громадян. Ця евакуаційна справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та відповідних закордонних дипломатичних установ України.
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