Ізраїль блокує виїзд близько 50 українців із Сектора Гази через "безпекові міркування" та брак документів, - МЗС

У Секторі Гази наразі перебувають орієнтовно 40-50 громадян України та членів їхніх родин, які офіційно заявили про намір евакуюватися, проте не можуть залишити анклав через заборону з боку Ізраїлю.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповіді на запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

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Яка причина?

За словами речника МЗС, більшість із цих людей раніше вже включали до евакуаційних списків, але ізраїльська влада забороняла їм виїхати до України через Єгипет або Йорданію з безпекових міркувань.

"Основною проблемою залишається відсутність у значної частини осіб дійсних документів, що посвідчують особу чи підтверджують належність до громадянства України, що унеможливлює їх виїзд через Єгипет чи Йорданію з подальшим прямуванням в Україну", – пояснив Тихий.

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Робота КПП "Рафах" під тотальним контролем

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що з 1 лютого 2026 року контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту офіційно відновив свою роботу. Втім, сам факт відкриття термінала не гарантує вільного перетину кордону.

Будь-який виїзд цивільних осіб можливий лише після проходження детальних перевірок органами безпеки та фінального погодження з боку компетентних органів Ізраїлю.

Дипломатичний корпус України запевняє, що посольство в Ізраїлі та представництво України при Палестинській адміністрації постійно підтримують прямий зв’язок із заблокованими українськими громадянами та надають їм усе доступне консульське сприяння.

Наразі українські дипломати продовжують роботу з компетентними органами Палестини, спрямовану на документування членів сімей українських громадян. Ця евакуаційна справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та відповідних закордонних дипломатичних установ України.

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