Зеленский уволил послов Украины в Омане, Вьетнаме, Камбодже и на Кипре
В пятницу, 26 июня, президент Владимир Зеленский своими указами освободил от должности послов Украины в Омане, на Кипре, а также во Вьетнаме и Камбодже.
Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Увольнение послов в ряде стран
В частности, указом № 534/2026 уволена Ольга Селих с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман.
Указом № 535/2026 уволен Сергей Нежинский с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр.
Кроме того, указом № 536/2026 — Александра Гамана с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа.
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