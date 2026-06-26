Зеленский уволил послов Украины в Омане, Вьетнаме, Камбодже и на Кипре

В пятницу, 26 июня, президент Владимир Зеленский своими указами освободил от должности послов Украины в Омане, на Кипре, а также во Вьетнаме и Камбодже.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Увольнение послов в ряде стран

В частности, указом № 534/2026 уволена Ольга Селих с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман.

Указом № 535/2026 уволен Сергей Нежинский с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр.

Кроме того, указом № 536/2026 — Александра Гамана с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа.

Читайте также: Новый посол Украины Брусило официально приступил к работе в Италии