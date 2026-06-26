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Зеленский уволил послов Украины в Омане, Вьетнаме, Камбодже и на Кипре

Зеленский уволил послов в четырех странах

В пятницу, 26 июня, президент Владимир Зеленский своими указами освободил от должности послов Украины в Омане, на Кипре, а также во Вьетнаме и Камбодже.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Увольнение послов в ряде стран 

В частности, указом № 534/2026 уволена Ольга Селих с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман.

Указом № 535/2026 уволен Сергей Нежинский с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр.

Кроме того, указом № 536/2026 — Александра Гамана с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24659) Кипр (244) посол (1824) Вьетнам (59) Оман (75) Камбодж (5)
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Топ комментарии
+12
Звільняє місця для зашкварений ублюдків
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26.06.2026 21:05 Ответить
+11
в омані? це зальот!
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26.06.2026 21:13 Ответить
+5
А Кіпр? Наглядач за офшорами поїде)
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26.06.2026 21:35 Ответить

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