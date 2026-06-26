Зеленський звільнив послів України в Омані, В’єтнамі, Камбоджі та на Кіпрі

У п'ятницю, 26 червня, президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів України в Омані, на Кіпрі та у В'єтнамі і Камбоджі.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звільнення послів у низці країн

Так, указом 534/2026 звільнено Ольгу Селих з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман.

Указом 535/2026 звільнено Сергія Ніжинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.

Крім того, указом 536/2026 – Олександра Гамана з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.

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