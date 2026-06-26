Зеленський звільнив послів України в Омані, В’єтнамі, Камбоджі та на Кіпрі
У п'ятницю, 26 червня, президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів України в Омані, на Кіпрі та у В'єтнамі і Камбоджі.
Про це йдеться у відповідних указах глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Звільнення послів у низці країн
Так, указом 534/2026 звільнено Ольгу Селих з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман.
Указом 535/2026 звільнено Сергія Ніжинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.
Крім того, указом 536/2026 – Олександра Гамана з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.
Топ коментарі
+11 Yurii #603620
показати весь коментар26.06.2026 21:05 Відповісти Посилання
+10 Дід Степан
показати весь коментар26.06.2026 21:13 Відповісти Посилання
+4 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар26.06.2026 21:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль