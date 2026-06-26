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Новини Кадрові зміни в посольствах
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Зеленський звільнив послів України в Омані, В’єтнамі, Камбоджі та на Кіпрі

Зеленський звільнив послів у чотирьох країнах

У п'ятницю, 26 червня, президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів України в Омані, на Кіпрі та у В'єтнамі і Камбоджі.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звільнення послів у низці країн 

Так, указом 534/2026 звільнено Ольгу Селих з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман.

Указом 535/2026 звільнено Сергія Ніжинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.

Крім того, указом 536/2026 – Олександра Гамана з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28184) Кіпр (260) посол (1141) В’єтнам (73) Оман (95) Камбоджа (9)
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Топ коментарі
+11
Звільняє місця для зашкварений ублюдків
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26.06.2026 21:05 Відповісти
+10
в омані? це зальот!
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26.06.2026 21:13 Відповісти
+4
А Кіпр? Наглядач за офшорами поїде)
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26.06.2026 21:35 Відповісти

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