Россия наносит удары ударными дронами вечером 26 июня, — Воздушные силы
Вечером 26 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
- Группа БПЛА на востоке Харьковской области курсом на Купянск. БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Запорожскую область — сообщалось в 19:44.
- БПЛА на севере Харьковской области курсом на Богодухов, — сообщалось в 19:58.
- БПЛА на Харьков с севера, — сообщалось в 20:15.
- Группа БПЛА из Луганской области в Харьковскую область, курсом на Лозовую, — сообщалось в 20:39.
- БПЛА из Брянской обл., РФ, в Черниговскую область, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Любеча, Славутича, — сообщалось в 20:40.
- БПЛА на Харьков с севера, — сообщалось в 20:44.
- Группа БПЛА направляется на Чернигов с севера. БПЛА направляется на Харьков с севера, — сообщалось в 21:03.
- Группа БПЛА из Белгородской обл., РФ, на север Харьковской области, курсом на Богодухов. Группа БПЛА на Запорожье с юга, — сообщалось в 21:20.
- Реактивный БПЛА на Богодухов с севера, — сообщалось в 21:42.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль