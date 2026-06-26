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Новости Атака беспилотников
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Россия наносит удары ударными дронами вечером 26 июня, — Воздушные силы

шахеди

Вечером 26 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

  • Группа БПЛА на востоке Харьковской области курсом на Купянск. БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Запорожскую область — сообщалось в 19:44.
  • БПЛА на севере Харьковской области курсом на Богодухов, — сообщалось в 19:58.
  • БПЛА на Харьков с севера, — сообщалось в 20:15.
  • Группа БПЛА из Луганской области в Харьковскую область, курсом на Лозовую, — сообщалось в 20:39.
  • БПЛА из Брянской обл., РФ, в Черниговскую область, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Любеча, Славутича, — сообщалось в 20:40.
  • БПЛА на Харьков с севера, — сообщалось в 20:44.
  • Группа БПЛА направляется на Чернигов с севера. БПЛА направляется на Харьков с севера, — сообщалось в 21:03.
  • Группа БПЛА из Белгородской обл., РФ, на север Харьковской области, курсом на Богодухов. Группа БПЛА на Запорожье с юга, — сообщалось в 21:20.
  • Реактивный БПЛА на Богодухов с севера, — сообщалось в 21:42.

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