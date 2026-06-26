Росія атакує ударними дронами ввечері 26 червня, - Повітряні сили
Ввечері 26 червня у повітряному просторі України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
- Група БпЛА на сході Харківщини курсом на Куп’янськ. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Запорізьку область - повідомлялося о 19:44.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, - повідомлялося о 19:58.
- БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 20:15.
- Група БпЛА з Луганщини на Харківщину, курсом на Лозову, - повідомлялося о 20:39.
- БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич, - повідомлялося о 20:40.
- БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 20:44.
- Група БпЛА на Чернігів з півночі. БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 21:03.
- Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Богодухів. Група БпЛА на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 21:20.
- Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі, - повідомлялося о 21:42.
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