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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує ударними дронами ввечері 26 червня, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 26 червня у повітряному просторі України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

  • Група БпЛА на сході Харківщини курсом на Куп’янськ. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Запорізьку область - повідомлялося о 19:44.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, - повідомлялося о 19:58.
  • БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 20:15.
  • Група БпЛА з Луганщини на Харківщину, курсом на Лозову, - повідомлялося о 20:39.
  • БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич, - повідомлялося о 20:40.
  • БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 20:44.
  • Група БпЛА на Чернігів з півночі. БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 21:03.
  • Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Богодухів. Група БпЛА на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 21:20.
  • Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі, - повідомлялося о 21:42.

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безпілотник БпЛА (6040) Повітряні сили (3500) повітряна тривога (983)
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