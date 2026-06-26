Девушку, которая топтала флаг ЛГБТИК+ на марше "КиевПрайд", уволили с работы

Студентку Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юлиану Казнодий, которая 21 июня во время марша "КиевПрайд" публично топтала флаги ЛГБТИК+-сообщества, официально уволили с работы в столичном бьюти-баре G × KYIV.

Об этом сообщили на странице G × KYIV, передает Цензор.НЕТ.

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Позиция компании

Инцидент произошел 21 июня во время проведения ежегодного марша "КиевПрайд". Девушка демонстративно топтала символику ЛГБТИК+, а на вопрос о мотивах своего поведения заявила, что просто "вытирала ноги", поскольку "замазала кроссовки".

В бьюти-баре G × KYIV отреагировали на волну возмущения в соцсетях и заверили, что разбираются в ситуации внутри команды. Впоследствии администрация бренда обнародовала окончательное решение о полном расторжении любых трудовых отношений с фигуранткой скандала.

"Независимо от страны, опыта или личной истории человека, мы стремимся к тому, чтобы каждый чувствовал себя в G в безопасности, с уважением и принятием. Именно поэтому мы абсолютно однозначно не разделяем высказывания и действия Юлианы, а также то, что было сделано с флагом. Наша компания больше не сотрудничает с Юлианой. Мы делаем паузу, чтобы вскоре вернуться с более развернутым напоминанием о ценностях, на которых строится бренд", — говорится в заявлении.

Там добавили, что присутствие ЛГБТК-людей среди партнеров и клиентов является для них "абсолютной нормой".

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Извинения после резонанса

Отметим, что после того, как история получила широкую огласку, Юлиана попыталась сгладить ситуацию и опубликовала пост с извинениями, хотя и подчеркнула, что имеет собственные непоколебимые взгляды на традиционное общество. Впоследствии она удалила пост.

"Да, мое видение института семьи кардинально отличается… В то же время я понимаю, что мой поступок с флагом ЛГБТИК+ обидел многих людей. Я знаю и прошу прощения, если я задела чьи-то чувства этим поступком. Я не ставила целью кого-то унизить", — заявила девушка.

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