Дівчину, яка топтала прапор ЛГБТІК+ на марші "КиївПрайд", звільнили з роботи

Студентку КНУ імені Тараса Шевченка Юліану Казнодій, яка 21 червня під час проведення маршу "КиївПрайд" публічно топтала прапори ЛГБТІК+ спільноти, офіційно звільнили з роботи у столичному б’юті-барі G × KYIV.

Про це повідомили на сторінці G × KYIV, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція компанії

Інцидент стався 21 червня під час проведення щорічного маршу "КиївПрайд". Дівчина демонстративно топтала символіку ЛГБТІК+, а на запитання про мотиви своєї поведінки заявила, що просто "витирала ноги", оскільки "замастила кросівки".

У б’юті-барі G × KYIV відреагували на хвилю обурення у соцмережах і запевнили, що розбираються в ситуації всередині команди. Згодом адміністрація бренду оприлюднила фінальне рішення про повне розірвання будь-яких трудових відносин із фігуранткою скандалу.

"Незалежно від країни, досвіду чи особистої історії людини ми прагнемо, щоб кожен почувався у G у безпеці, з повагою і прийняттям. Саме тому ми абсолютно однозначно не поділяємо висловлювань і дій Юліани й того, що було зроблено з прапором. Наша компанія більше не співпрацює з Юліаною. Ми беремо паузу, щоб скоро повернутися з більш розгорнутим нагадуванням про цінності, на яких будується бренд", - йдеться в заяві.

Там додали, що присутність ЛГБТК-людей серед партнерів та клієнтів є для них "абсолютною нормою".

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Вибачення після розголосу

Зазначимо, що після того, як історія набула широкого розголосу, Юліана спробувала згладити ситуацію та опублікувала допис із вибаченнями, хоча й підкреслила, що має власні непохитні погляди на традиційне суспільство. Згодом вона видалила допис.

"Так, моє бачення інституту сімʼї кардинально відрізняється… Водночас я розумію, що мій вчинок із прапором ЛГБТІК+ образив багатьох людей. Знаю та перепрошую, якщо я зачепила чиїсь почуття цим вчинком. Я не мала на меті когось принизити", - заявила дівчина.

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