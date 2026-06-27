Зеленский назначил Игоря Брусило послом в Сан-Марино и на Мальте

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило послом в Республике Мальта и в Республике Сан-Марино. Кроме того, Брусило занимает должность посла Украины в Италии.

Об этом говорится в указах главы государства№ 537 и № 538, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике Игоря Николаевича Брусила Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сан-Марино по совместительству".

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике Брусила Игоря Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мальта по совместительству", - говорится в указах.

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Что известно об Игоре Брусило

Игорь Брусило - украинский дипломат и государственный служащий. Он родился в 1980 году. С 2002 по 2005 год работал в Администрации Президента Украины.

С 2005 по 2007 год работал в Аппарате Верховной Рады Украины.

С 2007 по 2011 год находился на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии.

С 2011 по 2012 год работал в Аппарате Верховной Рады Украины.

С 2012 по 2021 годы - главный консультант, заведующий отделом, заместитель руководителя департамента, первый заместитель руководителя службы, руководитель Службы государственного протокола и церемониала Офиса Президента Украины.

17 марта 2021 года был назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины. С марта 2026 года Брусило является послом в Италии.

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