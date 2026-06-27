Зеленський призначив Ігоря Брусила послом у Сан-Марино та Мальті

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта і в Республіці Сан-Марино. Також Брусило обіймає посаду посла України в Італії.

Про це йдеться в указах глав держави №537 і №538, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сан-Марино за сумісництвом".

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мальта за сумісництвом", - сказано в указах.

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Що відомо про Ігоря Брусила

Ігор Брусило – український дипломат та держслужбовець. Він народився 1980 року. З 2002 до 2005 року працював в Адміністрації Президента України.

З 2005 до 2007 року працював в Апараті Верховної Ради України.

З 2007 до 2011 року перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італії.

З 2011 до 2012 року працював в Апараті Верховної Ради України.

З 2012 по 2021 роки - головний консультант, завідувач відділу, заступник Керівника Департаменту, перший заступник Керівника Служби, Керівник Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

17 березня 2021 року був призначений заступником керівника Офісу Президента України. З березня 2026 року Брусило є послом в Італії.

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