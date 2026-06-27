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Зеленський призначив Ігоря Брусила послом у Сан-Марино та Мальті

Брусило призначений послом України на Мальті та в Сан-Марино

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта і в Республіці Сан-Марино. Також Брусило обіймає посаду посла України в Італії.

Про це йдеться в указах глав держави №537 і №538, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сан-Марино за сумісництвом".

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мальта за сумісництвом", - сказано в указах.

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Що відомо про Ігоря Брусила

Ігор Брусило – український дипломат та держслужбовець. Він народився 1980 року. З 2002 до 2005 року працював в Адміністрації Президента України.

  • З 2005 до 2007 року працював в Апараті Верховної Ради України.
  • З 2007 до 2011 року перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італії.
  • З 2011 до 2012 року працював в Апараті Верховної Ради України.
  • З 2012 по 2021 роки - головний консультант, завідувач відділу, заступник Керівника Департаменту, перший заступник Керівника Служби, Керівник Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.
  • 17 березня 2021 року був призначений заступником керівника Офісу Президента України. З березня 2026 року Брусило є послом в Італії.

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