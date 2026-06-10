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Новини Співпраця України та Туреччини
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Туреччина призначила нову посолку в Україні, - ЗМІ

Дипломатичну місію Туреччини в Києві очолить Фатма Джерен Язган

Туреччина призначила нову очільницю дипломатичної місії в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили про призначення посолки Туреччини в Нідерландах Фатми Джерен Язган новою главою дипмісії в Києві.Вона змінить на посаді Мустафу Левента Більгена, який очолював турецьке посольство в Україні з 2023 року.

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Хто очолить посольство в Києві

Фатма Джерен Язган є кар’єрною дипломаткою та працює в системі МЗС Туреччини з 1993 року.

Вона закінчила факультет політичних наук та міжнародних відносин Університету Богазічі.

У різні роки дипломатка працювала в посольствах Туреччини в Омані, Росії та Україні, а також у Постійному представництві Туреччини при ОБСЄ.

З 2002 по 2006 рік Язган вже працювала в Україні.

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Де працювала раніше

У різні роки дипломатка очолювала Генеральне управління розвідки та безпеки МЗС Туреччини, а також Генеральне управління міграційної політики та візових процедур.

У 2017–2022 роках вона була послом Туреччини в Грузії, а з 2024 року очолювала дипломатичну місію країни в Нідерландах.

Попередній посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген отримав нове призначення та стане першим послом Туреччини в Ісландії після відкриття там дипломатичного представництва.

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посол (1139) посольство (976) Туреччина (3722) Україна (7389)
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Топ коментарі
+2
Як правильно - посолку чи засолку ) Чого не послицю чи послиню? Чи вже краще послиху?
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10.06.2026 13:30 Відповісти
+1
посолку? може посолкиню? чи посолківню?)))
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10.06.2026 13:28 Відповісти
+1
Добре, що не посилку
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10.06.2026 13:32 Відповісти
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Недавно Зеля грозився поміняти екскортниць на професійних дипломатів - мабуть вилетіло з голови
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10.06.2026 13:28 Відповісти
посолку? може посолкиню? чи посолківню?)))
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10.06.2026 13:28 Відповісти
Добре, що не посилку
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10.06.2026 13:32 Відповісти
Членкіню посольства...
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10.06.2026 13:36 Відповісти
А послицю не підійде?
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10.06.2026 13:59 Відповісти
послиху ...?
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10.06.2026 14:31 Відповісти
Чи послицю?
Це ж якась просто формена диверсія проти української мови!
Які довбні розробляли ці зміни до граматики? Ще ж суки отримали якісь наукові ступені та гонорари.
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10.06.2026 14:11 Відповісти
Пряного посолку..з кропом..
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10.06.2026 14:22 Відповісти
Як правильно - посолку чи засолку ) Чого не послицю чи послиню? Чи вже краще послиху?
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10.06.2026 13:30 Відповісти
Пряного посолу чи ні?...
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10.06.2026 13:37 Відповісти
У словаків запитай... Вони трохи не першими відродили у Європі ту мову, якою говорили наші спільні предки... Вони пройшли, практично, той самий шлях, по якому, у свій час, пройшли євреї, відроджуючи свій "іврит", з мови релігійних текстів, у ******* державну мову. Почни з "учительки", "лікарки", "свинарки, чи "телятниці"... І тоді тобі буде легше з "посолками", чи "послицями"...
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10.06.2026 13:38 Відповісти
Болгарам було простіше - Єрмак призначив сосалку.....не сплутаєш..
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10.06.2026 13:43 Відповісти
Та тут справа не у відродженні мови, її і відроджувати не потрібно, з нею все ок. Тут справа в тому, що фемінітиви пхають куди потрібно і куди не потрібно. Що, жінка пілот буде пілоткою, чи пілотинею, чи пілотихою? Чому не сказати - пілот, посол. Якраз фемінітиви там де вони не потрібні - це знущання над мовою заради якихось ******** лівацьких уяв.
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10.06.2026 14:57 Відповісти
Тобі відомо про УЖЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ правила правопису? Місяць тому тут навіть, писали... Відкрий, і потрудися прочитать...
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10.06.2026 15:04 Відповісти
 
 