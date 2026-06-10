Туреччина призначила нову посолку в Україні, - ЗМІ
Туреччина призначила нову очільницю дипломатичної місії в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили про призначення посолки Туреччини в Нідерландах Фатми Джерен Язган новою главою дипмісії в Києві.Вона змінить на посаді Мустафу Левента Більгена, який очолював турецьке посольство в Україні з 2023 року.
Хто очолить посольство в Києві
Фатма Джерен Язган є кар’єрною дипломаткою та працює в системі МЗС Туреччини з 1993 року.
Вона закінчила факультет політичних наук та міжнародних відносин Університету Богазічі.
У різні роки дипломатка працювала в посольствах Туреччини в Омані, Росії та Україні, а також у Постійному представництві Туреччини при ОБСЄ.
З 2002 по 2006 рік Язган вже працювала в Україні.
Де працювала раніше
У різні роки дипломатка очолювала Генеральне управління розвідки та безпеки МЗС Туреччини, а також Генеральне управління міграційної політики та візових процедур.
У 2017–2022 роках вона була послом Туреччини в Грузії, а з 2024 року очолювала дипломатичну місію країни в Нідерландах.
Попередній посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген отримав нове призначення та стане першим послом Туреччини в Ісландії після відкриття там дипломатичного представництва.
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Це ж якась просто формена диверсія проти української мови!
Які довбні розробляли ці зміни до граматики? Ще ж суки отримали якісь наукові ступені та гонорари.