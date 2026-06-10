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Новости Сотрудничество Украины и Турции
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Турция назначила нового посла в Украине, - СМИ

Дипломатическую миссию Турции в Киеве возглавит Фатма Джерен Язган

Турция назначила нового главу дипломатической миссии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции сообщили о назначении посла Турции в Нидерландах Фатмы Джерен Язган новым главой дипмиссии в Киеве.Она сменит на этом посту Мустафу Левента Бильгена, который возглавлял турецкое посольство в Украине с 2023 года.

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Кто возглавит посольство в Киеве

Фатма Джерен Язган является карьерным дипломатом и работает в системе МИД Турции с 1993 года.

Она окончила факультет политических наук и международных отношений Университета Богазичи.

В разные годы дипломат работала в посольствах Турции в Омане, России и Украине, а также в Постоянном представительстве Турции при ОБСЕ.

С 2002 по 2006 год Язган уже работала в Украине.

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Где работала ранее

В разные годы дипломат возглавляла Генеральное управление разведки и безопасности МИД Турции, а также Генеральное управление миграционной политики и визовых процедур.

В 2017–2022 годах она была послом Турции в Грузии, а с 2024 года возглавляла дипломатическую миссию страны в Нидерландах.

Предыдущий посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген получил новое назначение и станет первым послом Турции в Исландии после открытия там дипломатического представительства.

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Автор: 

посол (1820) посольство (1106) Турция (3546) Украина (44445)
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Топ комментарии
+3
Як правильно - посолку чи засолку ) Чого не послицю чи послиню? Чи вже краще послиху?
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10.06.2026 13:30 Ответить
+2
Добре, що не посилку
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10.06.2026 13:32 Ответить
+2
У словаків запитай... Вони трохи не першими відродили у Європі ту мову, якою говорили наші спільні предки... Вони пройшли, практично, той самий шлях, по якому, у свій час, пройшли євреї, відроджуючи свій "іврит", з мови релігійних текстів, у ******* державну мову. Почни з "учительки", "лікарки", "свинарки, чи "телятниці"... І тоді тобі буде легше з "посолками", чи "послицями"...
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10.06.2026 13:38 Ответить
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Недавно Зеля грозився поміняти екскортниць на професійних дипломатів - мабуть вилетіло з голови
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10.06.2026 13:28 Ответить
посолку? може посолкиню? чи посолківню?)))
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10.06.2026 13:28 Ответить
Добре, що не посилку
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10.06.2026 13:32 Ответить
Членкіню посольства...
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10.06.2026 13:36 Ответить
А послицю не підійде?
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10.06.2026 13:59 Ответить
послиху ...?
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10.06.2026 14:31 Ответить
Чи послицю?
Це ж якась просто формена диверсія проти української мови!
Які довбні розробляли ці зміни до граматики? Ще ж суки отримали якісь наукові ступені та гонорари.
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10.06.2026 14:11 Ответить
Пряного посолку..з кропом..
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10.06.2026 14:22 Ответить
Як правильно - посолку чи засолку ) Чого не послицю чи послиню? Чи вже краще послиху?
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10.06.2026 13:30 Ответить
Пряного посолу чи ні?...
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10.06.2026 13:37 Ответить
У словаків запитай... Вони трохи не першими відродили у Європі ту мову, якою говорили наші спільні предки... Вони пройшли, практично, той самий шлях, по якому, у свій час, пройшли євреї, відроджуючи свій "іврит", з мови релігійних текстів, у ******* державну мову. Почни з "учительки", "лікарки", "свинарки, чи "телятниці"... І тоді тобі буде легше з "посолками", чи "послицями"...
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10.06.2026 13:38 Ответить
Болгарам було простіше - Єрмак призначив сосалку.....не сплутаєш..
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10.06.2026 13:43 Ответить
Та тут справа не у відродженні мови, її і відроджувати не потрібно, з нею все ок. Тут справа в тому, що фемінітиви пхають куди потрібно і куди не потрібно. Що, жінка пілот буде пілоткою, чи пілотинею, чи пілотихою? Чому не сказати - пілот, посол. Якраз фемінітиви там де вони не потрібні - це знущання над мовою заради якихось ******** лівацьких уяв.
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10.06.2026 14:57 Ответить
Тобі відомо про УЖЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ правила правопису? Місяць тому тут навіть, писали... Відкрий, і потрудися прочитать...
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10.06.2026 15:04 Ответить
 
 