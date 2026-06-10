Турция назначила нового посла в Украине, - СМИ
Турция назначила нового главу дипломатической миссии в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции сообщили о назначении посла Турции в Нидерландах Фатмы Джерен Язган новым главой дипмиссии в Киеве.Она сменит на этом посту Мустафу Левента Бильгена, который возглавлял турецкое посольство в Украине с 2023 года.
Кто возглавит посольство в Киеве
Фатма Джерен Язган является карьерным дипломатом и работает в системе МИД Турции с 1993 года.
Она окончила факультет политических наук и международных отношений Университета Богазичи.
В разные годы дипломат работала в посольствах Турции в Омане, России и Украине, а также в Постоянном представительстве Турции при ОБСЕ.
С 2002 по 2006 год Язган уже работала в Украине.
Где работала ранее
В разные годы дипломат возглавляла Генеральное управление разведки и безопасности МИД Турции, а также Генеральное управление миграционной политики и визовых процедур.
В 2017–2022 годах она была послом Турции в Грузии, а с 2024 года возглавляла дипломатическую миссию страны в Нидерландах.
Предыдущий посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген получил новое назначение и станет первым послом Турции в Исландии после открытия там дипломатического представительства.
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Це ж якась просто формена диверсія проти української мови!
Які довбні розробляли ці зміни до граматики? Ще ж суки отримали якісь наукові ступені та гонорари.