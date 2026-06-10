Турция назначила нового посла в Украине, - СМИ

Турция назначила нового главу дипломатической миссии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции сообщили о назначении посла Турции в Нидерландах Фатмы Джерен Язган новым главой дипмиссии в Киеве.Она сменит на этом посту Мустафу Левента Бильгена, который возглавлял турецкое посольство в Украине с 2023 года.

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Кто возглавит посольство в Киеве

Фатма Джерен Язган является карьерным дипломатом и работает в системе МИД Турции с 1993 года.

Она окончила факультет политических наук и международных отношений Университета Богазичи.

В разные годы дипломат работала в посольствах Турции в Омане, России и Украине, а также в Постоянном представительстве Турции при ОБСЕ.

С 2002 по 2006 год Язган уже работала в Украине.

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Где работала ранее

В разные годы дипломат возглавляла Генеральное управление разведки и безопасности МИД Турции, а также Генеральное управление миграционной политики и визовых процедур.

В 2017–2022 годах она была послом Турции в Грузии, а с 2024 года возглавляла дипломатическую миссию страны в Нидерландах.

Предыдущий посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген получил новое назначение и станет первым послом Турции в Исландии после открытия там дипломатического представительства.

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