Поражено предприятие ВПК в Волгограде, комплекс "Панцирь-С1" и автомобильный паром "Петропавловск" в Крыму, - Генштаб

26 июня и в ночь на 27 июня в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных целей оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по предприятию в Волгограде

Так, в ночь на 27 июня подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ был нанесен удар по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде (Волгоградская обл., РФ), которое специализируется на производстве артиллерийских систем, специальной техники и вооружения.

Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия.

Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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Что известно о предприятии?

АО "ФНПЦ "Титан-Баррикад" - предприятие полного цикла (от проектирования до серийного производства), которое производит самоходные пусковые установки и транспортно-зарядные машины (ТЗМ) для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" - именно того комплекса, которым РФ регулярно обстреливает украинские города.

Кроме того, предприятие выпускает пусковые установки и наземные агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", а также артиллерийские гаубицы крупного калибра ("Мста-Б"/"Мста-С").

С февраля 2024 года находится под санкциями ЕС, а впоследствии - США, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Удары по Крыму

Также, как отмечается, Силы обороны Украины поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Феодосии и автомобильный паром "Петропавловск" в районе Керчи. Паром используется противником для обеспечения военной логистики российской оккупационной армии в южных регионах Украины.

Результаты поражения уточняются.

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Другие поражения

Кроме того, поражены пункты управления оккупантов в районе Лимана Первого Харьковской области и Ленинского Белгородской области (РФ), а также два пункта управления БПЛА противника в Луговом и Каменском Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.