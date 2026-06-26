Завод "Азот" в Тульской области во второй раз за месяц подвергся атаке дронов. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 26 июня химический комбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ вновь подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщали о серии взрывов, а в сети появились видео с задымлением в районе предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы

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По данным мониторинговых ресурсов, дым, вероятно, поднимался именно со стороны завода.

Власти РФ подтвердили повреждения предприятия

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что в результате атаки беспилотников повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске.

После ночной атаки сервис NASA FIRMS фиксирует пожар на территории Новомосковской ГРЭС.

Кроме того, в Щекинском районе был поврежден частный жилой дом, а одна женщина получила ранения. Также сообщается о повреждении линии электропередач.

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Один из крупнейших химических заводов России

"Азот" является одним из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие также выпускает аммиак, азотную кислоту, метанол, хлор, каустическую соду, органические пластмассы и другую химическую продукцию.

С 2002 года завод входит в состав холдинга "Еврохим".

Два предприятия холдинга "Еврохим" - Невинномысский азотный завод и Новомосковский "Азот" - в 2022–2024 годах поставили на завод имени Свердлова в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти 5 тысяч тонн азотной кислоты.

По данным Reuters, эти вещества используются для производства взрывчатых веществ - октогена и гексогена, которые применяются при изготовлении артиллерийских боеприпасов.

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