Пострадали нефтяной объект в Ярославской области и предприятие "Азот" в Тульской области, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение украинских ударов по объектам в Ярославской и Тульской областях России.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по объектам в глубине России

Глава государства отметил, что есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

"Более чем в 700 километрах от нашей государственной границы - в Ярославском регионе России - бойцы СБУ поразили нефтяной объект, имевший значение для резерва государства-агрессора. Воины нашей армии достигли целей в Тульском регионе России - по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ", - отметил он.

Зеленский напомнил, что в шести российских аэропортах были введены ограничения авиасообщения, а в целом за период с вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.

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Поражение логистики и промышленных объектов

По его словам, были также попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины.

"Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определенные задачи по нанесению ударов средней дальности в ответ на отказ России завершить эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.

Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.

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