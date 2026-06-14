Уражено нафтовий об’єкт у Ярославській області та підприємство "Азот" у Тульській області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив українські удари по об'єктах РФ у Ярославській і Тульській областях РФ.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по об’єктах у глибині Росії

Глава держави зазначив, що є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

"Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону - у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора. Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії - по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що у шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.

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Ураження логістики та промислових об’єктів

За його словами, були також влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.

"Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.

Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.

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