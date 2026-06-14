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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено нафтовий об’єкт у Ярославській області та підприємство "Азот" у Тульській області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив українські удари по об'єктах РФ у Ярославській і Тульській областях РФ.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по об’єктах у глибині Росії

Глава держави зазначив, що є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

"Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону - у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора. Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії - по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що у шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.

Також читайте: Уражено об’єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області, а також пункти управління та райони зосередження військ РФ, - Генштаб

Ураження логістики та промислових об’єктів

За його словами, були також влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.

"Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!", - резюмує він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.
  • Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.

Також читайте: У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Тульська область (8) Удари по РФ (1031) Ярославська область РФ (24)
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Топ коментарі
+10
Ішак це не твоя заслуга, це заслуга українських воїнів їм і подяка.
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14.06.2026 11:40 Відповісти
+8
А голобородько до цього яке має відношення? Хіба що негативне 🤮
За зупинку ракетних програм він та його банда мародерів заслуговують хіба що на "довічний ецих з цв'яхами" (с)
Всі друзі/менеджери цього бідоносця або під підозрою, або вже втекли з країни. То чому їхній "лідор" досі при посаді? Просто сюр...
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14.06.2026 11:38 Відповісти
+4
ой ******* кацапи Лютого !

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14.06.2026 11:35 Відповісти
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ой ******* кацапи Лютого !

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14.06.2026 11:35 Відповісти
ой як ******* !

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14.06.2026 11:36 Відповісти
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14.06.2026 11:38 Відповісти
Похожий на гройсмана чи яценюка, за тих часів в Україні, у 2014-2017 роки, коли нищили ригоАНАЛІВ та їх вертухаїв ???!!!
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14.06.2026 11:41 Відповісти
Це аналог російського "шахєда"... ТТХ приблизно подібні...
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14.06.2026 11:39 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів ******, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і, як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!! Причинно-наслідкові зв'язки для орків з 2014 року!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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14.06.2026 12:51 Відповісти
Це зеленський з татаровим, прямо у Слов'янську це заявляє????
Верещучка і шмигаль з держсекретарями КМУ і ЦОВВ з 2019 року, те ж у Слов'янську???.
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14.06.2026 11:36 Відповісти
А голобородько до цього яке має відношення? Хіба що негативне 🤮
За зупинку ракетних програм він та його банда мародерів заслуговують хіба що на "довічний ецих з цв'яхами" (с)
Всі друзі/менеджери цього бідоносця або під підозрою, або вже втекли з країни. То чому їхній "лідор" досі при посаді? Просто сюр...
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14.06.2026 11:38 Відповісти
Ішак це не твоя заслуга, це заслуга українських воїнів їм і подяка.
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14.06.2026 11:40 Відповісти
Из-за дурной головы ***** и Азот страдает обычная история для идиотов...
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14.06.2026 12:10 Відповісти
 
 