Уражено нафтовий об’єкт у Ярославській області та підприємство "Азот" у Тульській області, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підтвердив українські удари по об'єктах РФ у Ярославській і Тульській областях РФ.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по об’єктах у глибині Росії
Глава держави зазначив, що є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.
"Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону - у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора. Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії - по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що у шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.
Ураження логістики та промислових об’єктів
За його словами, були також влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.
"Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!", - резюмує він.
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і, як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!! Причинно-наслідкові зв'язки для орків з 2014 року!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
Верещучка і шмигаль з держсекретарями КМУ і ЦОВВ з 2019 року, те ж у Слов'янську???.
За зупинку ракетних програм він та його банда мародерів заслуговують хіба що на "довічний ецих з цв'яхами" (с)
Всі друзі/менеджери цього бідоносця або під підозрою, або вже втекли з країни. То чому їхній "лідор" досі при посаді? Просто сюр...