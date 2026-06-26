Завод "Азот" у Тульській області вдруге за місяць опинився під атакою дронів. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 26 червня хімічний комбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ знову зазнав атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а в мережі з'явилися відео із задимленням у районі підприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали
За даними моніторингових ресурсів, дим, імовірно, піднімався саме з боку заводу.
Влада РФ підтвердила пошкодження підприємства
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджень зазнало промислове підприємство у Новомосковську.
Після нічної атаки сервіс NASA FIRMS фіксує пожежу на території Новомосковської ГРЕС.
Крім того, у Щекінському районі було пошкоджено приватний житловий будинок, а одна жінка отримала поранення. Також повідомляється про пошкодження лінії електропередач.
Один із найбільших хімічних заводів Росії
"Азот" є одним із найбільших виробників аміаку та азотних добрив у Росії. Підприємство також випускає аміак, азотну кислоту, метанол, хлор, каустичну соду, органічні пластмаси та іншу хімічну продукцію.
Із 2002 року завод входить до складу холдингу Єврохім.
Два підприємства холдингу "Єврохім" - Невинномиський азотний завод і Новомосковський "Азот" - у 2022–2024 роках поставили на завод імені Свердлова в Нижньогородській області щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти.
За даними Reuters, ці речовини використовуються для виробництва вибухових речовин - октогену та гексогену, які застосовуються під час виготовлення артилерійських боєприпасів.
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