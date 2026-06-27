В Киеве введены ограничения на движение фур, - патрульная полиция
27 июня на территории Киева введены ограничения на движение грузового транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции Киева.
Какие ограничения введены?
Как отмечается, в целях сохранения дорожного покрытия фурам запрещено двигаться, когда температура воздуха достигает +28 градусов по Цельсию и выше. Запрет касается транспорта с фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.
"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.
О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.
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