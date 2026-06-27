РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости
397 1

В Киеве введены ограничения на движение фур, - патрульная полиция

Ограничение движения грузовиков в летний период

27 июня на территории Киева введены ограничения на движение грузового транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие ограничения введены?

Как отмечается, в целях сохранения дорожного покрытия фурам запрещено двигаться, когда температура воздуха достигает +28 градусов по Цельсию и выше. Запрет касается транспорта с фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину накроет сильная жара из Африки: уже в выходные температура поднимется до +37°

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Читайте: Оснований для возврата графиков отключений электроэнергии сейчас нет, – эксперты

Автор: 

жара (383) Киев (26530) ограничение (125)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 