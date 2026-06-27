Запроваджено обмеження руху вантажівок у Києві, - патрульна поліція
27 червня на території Києва запроваджено обмеження руху вантажного транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр патрульної поліції Києва.
Які обмеження є?
Як зазначається, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - йдеться у повідомленні.
Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.
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