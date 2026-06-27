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Запроваджено обмеження руху вантажівок у Києві, - патрульна поліція

Обмеження руху фур у літній період

27 червня на території Києва запроваджено обмеження руху вантажного транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр патрульної поліції Києва.

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Які обмеження є?

Як зазначається, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

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"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - йдеться у повідомленні.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

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спека (114) Київ (20962) обмеження (269)
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