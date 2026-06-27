Запроваджено обмеження руху вантажівок у Києві, - патрульна поліція

27 червня на території Києва запроваджено обмеження руху вантажного транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр патрульної поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які обмеження є?

Як зазначається, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну накриє сильна спека з Африки: вже у вихідні температура підніметься до +37°

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - йдеться у повідомленні.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

Читайте: Підстав для повернення графіків відключень електроенергії зараз немає, – експерти