Наиболее активные бои продолжаются на Гуляйпольском и Покровском направлениях, всего на фронте - 57 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Товстодубовое, Бачевск, Рыжевка, Малушино; Николаевское и Янжуловка в Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Глухов и Лужки.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Враг совершил 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Караичное и Хатнее. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Новоплатоновки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Иванополье. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Атаки отражены в районах населенных пунктов Новое Шахово, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Зализничное и Чаривное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.