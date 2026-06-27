Наиболее активные бои продолжаются на Гуляйпольском и Покровском направлениях, всего на фронте - 57 боевых столкновений, - Генштаб
С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 июня, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Товстодубовое, Бачевск, Рыжевка, Малушино; Николаевское и Янжуловка в Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Глухов и Лужки.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Враг совершил 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Караичное и Хатнее. Одно боевое столкновение продолжается.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Иванополье. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Атаки отражены в районах населенных пунктов Новое Шахово, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Зализничное и Чаривное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лукьяновское.
На Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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