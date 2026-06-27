Украинец в Польше угрожал Навроцкому в интернете: его задержали

Польские правоохранительные органы задержали 36-летнего гражданина Украины, который якобы угрожал президенту Каролю Навроцкому в интернете.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Высказывания, привлекшие внимание, появились на одном из интернет-каналов.

Младшая ассистентка Анна Баран из Городского управления полиции в Зелена-Гуре рассказала, что правоохранительные органы получили материал, содержавший опубликованный в сети разговор, в ходе которого якобы звучали угрозы в адрес главы польского государства.

"Получив информацию об опубликованных материалах, следователи немедленно установили местонахождение этого мужчины", — отметила представительница полиции, добавив, что подозреваемым является 36-летний гражданин Украины.

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Что грозит

"Вчера следователи задержали 36-летнего мужчину, который через интернет публично высказывал угрозы в адрес президента Польши", — сообщила Баран.

Отмечается, что в субботу мужчину доставили в прокуратуру.

"Вероятно, 36-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в оскорблении конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента Республики Польша", — пояснила помощница.

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Сообщается, что это является нарушением статьи 226 Уголовного кодекса. За него предусмотрен штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.