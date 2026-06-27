Українець у Польщі погрожував Навроцькому в інтернеті: його затримали

Польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який нібито погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Висловлювання, які привернули увагу, з’явилися на одному з інтернет-каналів.

Молодша асистентка Анна Баран із Міського управління поліції в Зеленій Гурі розповіла, що правоохоронні органи отримали матеріал, який містив опубліковану в мережі розмову, під час якої нібито лунали погрози на адресу глави польської держави.

"Отримавши інформацію про опубліковані матеріали, слідчі негайно встановили місцеперебування цього чоловіка", – зазначила представниця поліції, додавши, що підозрюваним є 36-річний громадянин України.

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Що загрожує

"Вчора слідчі затримали 36-річного чоловіка, який через інтернет публічно висловлював погрози на адресу президента Польщі", – повідомила Баран.

Зазначається, що в суботу чоловіка доставили до прокуратури.

"Ймовірно, 36-річному чоловікові буде висунуто звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу президента Республіки Польща", – пояснила асистентка.

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Повідомляється, що це є порушенням статті 226 Кримінального кодексу. За нього передбачено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.