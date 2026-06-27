Оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровщину: есть погибший, один человек — в тяжелом состоянии
В течение дня 27 июня российские войска более 40 раз обстреляли два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне обстреливали Никополь, Червоногригоровскую, Марганецкую и Покровскую громады. Повреждены АЗС, предприятие, грузовики и микроавтобусы.
Вследствие российских обстрелов погиб мужчина. Еще один мужчина, 21 года, пострадал. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Синельниковский район
В Синельниковском районе пострадали Украинская и Покровская громады. Горели поле с пшеницей и частный дом.
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