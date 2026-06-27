Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблий, один чоловік - у важкому стані
Упродовж дня 27 червня російські війська понад 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого загнув чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені АЗС, підприємство, вантажівки та мікроавтобуси.
Унаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Ще один чоловік, якому 21 рік, постраждав. Він госпіталізований у важкому стані.
Синельниківський район
На Синельниківщині потерпали Українська та Покровська громади. Горіли поле з пшеницею та приватний будинок.
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