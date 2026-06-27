Иран атаковал Бахрейн беспилотниками после ударов США
После ударов США по иранским военным объектам, которые стали ответом на обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, Тегеран нанес удар беспилотниками по Бахрейну. В королевстве базируется Пятый флот ВМС США.
Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке?
В Министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что страну атаковали "несколько иранских беспилотников". В ведомстве назвали атаку "грубой угрозой безопасности граждан и жителей" королевства.
Ранее иранское государственное информационное агентство IRNA распространило заявление Корпуса стражей иранской революции, в котором организация отметила, что нанесла удары по нескольким объектам "американской террористической армии в регионе". Какие районы подверглись атаке, не уточнялось.
Как отмечает AP, Бахрейн является одним из самых последовательных критиков Ирана. В королевстве также базируется Пятый флот ВМС США. Недавно там состоялась встреча министров иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с участием государственного секретаря США Марко Рубио. По ее итогам участники призвали Иран полностью открыть Ормузский пролив.
Что этому предшествовало?
Напомним, что в пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по иранским военным объектам. Удары стали ответом на вчерашнюю атаку Ирана на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив.
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