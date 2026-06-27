Иран атаковал Бахрейн беспилотниками после ударов США

После ударов США по иранским военным объектам, которые стали ответом на обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, Тегеран нанес удар беспилотниками по Бахрейну. В королевстве базируется Пятый флот ВМС США.

Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке?

В Министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что страну атаковали "несколько иранских беспилотников". В ведомстве назвали атаку "грубой угрозой безопасности граждан и жителей" королевства.

Ранее иранское государственное информационное агентство IRNA распространило заявление Корпуса стражей иранской революции, в котором организация отметила, что нанесла удары по нескольким объектам "американской террористической армии в регионе". Какие районы подверглись атаке, не уточнялось.

Как отмечает AP, Бахрейн является одним из самых последовательных критиков Ирана. В королевстве также базируется Пятый флот ВМС США. Недавно там состоялась встреча министров иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с участием государственного секретаря США Марко Рубио. По ее итогам участники призвали Иран полностью открыть Ормузский пролив.

Читайте также: Трамп заявил, что Иран "бессмысленно" нарушил соглашение о прекращении огня

Что этому предшествовало?

Напомним, что в пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по иранским военным объектам. Удары стали ответом на вчерашнюю атаку Ирана на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив.

Читайте также: США нанесли удары по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе