США нанесли удары по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе

В пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по иранским военным объектам. Удары стали ответом на вчерашнюю атаку Ирана на коммерческое судно, проходившее через Ормузский пролив.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Цензор.НЕТ.

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Удары в ответ на атаку на судно

Отмечается, что были поражены иранские хранилища ракет, дронов и радиолокационные станции.

"Неспровоцированная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства стала явным нарушением режима прекращения огня. Кроме того, опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства в условиях, когда объемы торговли через этот жизненно важный международный торговый коридор постоянно растут", - говорится в заявлении американских военных.

В ведомстве заявили, что Силы CENTCOM продолжают обеспечивать координацию безопасного прохода и поддержку коммерческих судов, транзитом пересекающих Ормузский пролив.

"Военные США сохраняют свое присутствие и бдительность, чтобы гарантировать, что все аспекты соглашения с Ираном соблюдаются, выполняются и остаются в полной мере и силе", - добавили в CENTCOM.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал беспилотниками несколько судов в Ормузском проливе, чем нарушил режим прекращения огня.

Что этому предшествовало?

Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля - они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.

Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.

В соответствии с указанием Дональда Трампа США сняли морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.

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