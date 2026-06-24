США разместили крейсер с ракетами "Томагавк" недалеко от Ирана

Военно-морские силы США разместили ракетный крейсер USS Princeton в Аравийском море к юго-востоку от Ирана. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении службы Военно-морского института США.

Мощный корабль во составе CENTCOM

Крейсер вошел в состав корабельной группировки Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Он способен нести 26 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 1,6 тысячи километров.

Также корабль имеет 16 противолодочных управляемых ракет ASROC и 80 зенитных управляемых ракет Standard-2 и Standard-3. Всего на борту может находиться до 122 ракет.

Во время проведения военной операции против Ирана командование CENTCOM не располагало таким мощным боевым кораблем.

Ситуация в регионе и присутствие США

Несмотря на подписание меморандума между США и Ираном, в Аравийском море остается значительная группировка американских ВМС.

В его состав входят два авианосца, на которых размещено более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре крупных десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

"Американские войска по-прежнему присутствуют в воздухе, на суше и на море по всему региону".

20 июня Иран заявил о закрытии Ормузского пролива для движения судов, объяснив это якобы нарушением условий соглашения о прекращении огня со стороны США и Израиля.

В то же время Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнуло, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, а объемы перевозки нефти через него выросли до рекордного уровня.

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