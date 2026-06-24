США разместили крейсер с ракетами "Томагавк" недалеко от Ирана
Военно-морские силы США разместили ракетный крейсер USS Princeton в Аравийском море к юго-востоку от Ирана. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении службы Военно-морского института США.
Мощный корабль во составе CENTCOM
Крейсер вошел в состав корабельной группировки Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Он способен нести 26 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 1,6 тысячи километров.
Также корабль имеет 16 противолодочных управляемых ракет ASROC и 80 зенитных управляемых ракет Standard-2 и Standard-3. Всего на борту может находиться до 122 ракет.
Во время проведения военной операции против Ирана командование CENTCOM не располагало таким мощным боевым кораблем.
Ситуация в регионе и присутствие США
Несмотря на подписание меморандума между США и Ираном, в Аравийском море остается значительная группировка американских ВМС.
В его состав входят два авианосца, на которых размещено более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре крупных десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.
"Американские войска по-прежнему присутствуют в воздухе, на суше и на море по всему региону".
20 июня Иран заявил о закрытии Ормузского пролива для движения судов, объяснив это якобы нарушением условий соглашения о прекращении огня со стороны США и Израиля.
В то же время Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнуло, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, а объемы перевозки нефти через него выросли до рекордного уровня.
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які в один голос співали "Дональ зрозумів, Трамп теж, тобто вони обидва зрозуміли!"
в мене одне запитання до пересічних українців, ні 4.
1. ви і справді вірите що діда, який нічого до 80 не розумів може зрозуміти все після 80?
2. ви і справді вірили, що вибравши зеленського він дозамінує Чонгар,
а не розмінує?
3. ви і справді вірите, що Усік по мозоку кращє ваших домашнік кішок, і буде кращє клоуна?
4. ну давайте здивіть вже всіх до "їла червячків"...