США розмістили крейсер з Томагавками неподалік Ірану

Військово-морські сили США розмістили ракетний крейсер USS Princeton в Аравійському морі на південний схід від Ірану. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні служби Військово-морського інституту США.

Потужний корабель у складі CENTCOM

Крейсер увійшов до складу корабельного угруповання Центрального командування Збройних сил США на Близькому Сході. Він здатний нести 26 крилатих ракет Томагавк із дальністю дії до 1,6 тисячі кілометрів.

Також корабель має 16 протичовнових керованих ракет ASROC і 80 зенітних керованих ракет Standard-2 і Standard-3. Загалом на борту може бути до 122 ракет.

Під час проведення військової операції проти Ірану командування CENTCOM не мало у своєму розпорядженні такого потужного бойового корабля.

Ситуація в регіоні та присутність США

Попри підписання меморандуму між США та Іраном, в Аравійському морі залишається значне угруповання американських ВМС.

До його складу входять два авіаносці, на яких розміщено понад 100 винищувачів, крейсер, 13 ракетних есмінців і чотири великі десантні кораблі з експедиційним батальйоном морської піхоти.

"Американські війська продовжують бути присутніми в повітрі, на суші та на морі по всьому регіону".

20 червня Іран заявив про закриття Ормузької протоки для руху суден, пояснивши це нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Водночас Центральне командування Збройних сил США наголосило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавстваі перевезення нафти через неї зросли до рекордного рівня.

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