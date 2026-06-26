Трамп заявил, что Иран "бессмысленно" нарушил соглашение о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал беспилотниками несколько судов в Ормузском проливе, чем нарушил режим прекращения огня.

Об этом он написал в своей сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Иран нарушил соглашение

По словам президента США, Иран запустил как минимум четыре ударных беспилотника по судам, проходившим через Ормузский пролив. Один из них поразил грузовое судно, которое после повреждения продолжило движение. Соединенные Штаты сбили еще три дрона.

Трамп подчеркнул, что эти действия Ирана являются "бессмысленным нарушением" соглашения о прекращении огня.

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Что этому предшествовало?

Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.

Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.

В соответствии с указанием Дональда Трампа США сняли морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.

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