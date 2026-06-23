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Новости Ядерная программа Ирана Операция США против Ирана
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Иран опроверг информацию США о ядерных проверках МАГАТЭ

Тегеран не давал новых обещаний относительно ядерной программы

Иран опроверг заявления американской стороны о якобы достигнутых договоренностях относительно доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам.

Об этом говорится в материалеCNN, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Что сказали в Иране о переговорах

В Тегеране заявили, что взаимодействие с МАГАТЭ происходит исключительно в рамках действующих процедур. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что все контакты координируются в соответствии с международными обязательствами, решениями парламента и Высшего совета национальной безопасности.

Закон, принятый прошлым летом, ограничил проверки, но не прекратил их полностью. Визиты на ядерные объекты, в частности на Бушерскую АЭС, возможны отдельно.

В заявлении также отмечается, что за 18 часов переговоров в Швейцарии вопрос ядерной программы не обсуждался.

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Реакция на заявление США и дальнейшие шаги

В Иране подчеркнули, что любые будущие решения относительно инспекций или запасов урана будут определяться отдельным механизмом. Его должны разработать в рамках 60-дневного переговорного процесса, зафиксированного в меморандуме.

Ранее министр иностранных дел Ирана сообщил, что по итогам переговоров стране удалось добиться ослабления санкций и возврата части замороженных активов. Также были сняты ограничения на экспорт нефти.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Швейцарии 21 июня. Накануне американский президент Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану, что осложнило диалог.

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Автор: 

Иран (3020) США (29616) ядерная безопасность (560) Джей Ди Вэнс (218)
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Топ комментарии
+4
Ото руде влізло , ну шо там мирна угода буде чи ні? То все багно винувате бо якщо б не багнюка абрамси за три дні вже взяли б Тегеран
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23.06.2026 02:18 Ответить
+4
https://t.me/voinasordoy/6377 Сергей Ауслендер:

Вести из Швейцарии
Венс: прорыв, инспекторы МАГАТЭ возвращаются в Иран. Снимаем санкции на 60 дней.
Иранцы: санкции само собой, иначе мы с вами вообще говорить не будем. Никаких инспекторов никто никуда не возвращает, мы вам честное слово дадим потом, что не будем делать бомбу. И что там с выводом израильских войск из Ливана? Пошевеливайтесь или вообще никаких сделок не будет.
И это только первый день переговоров.
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23.06.2026 06:19 Ответить
+2
Іран мочиться на донні бо зрозумів що тримає в кулаці всю економіку планети.

Коли починаєш війну треба ДУМАТИ!

Наприклад при початку війни з північною кореєю треба ТОЧНО бути впевненим що ні ядин заряз ЯЗ не попаде по США чи Японії чи Сеулу

а з Іраном - це зараз протока, але потім уже і ЯЗ. Війну ТРЕБА БУЛО ТОЧНО бо аятоли з бомбою - це буде ЖЕСТЬ. АЛЕ БЛІН ДУМАТИ ТРЕБА ГОЛОВОЮ коли операції плануєш
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23.06.2026 01:22 Ответить

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