Иран опроверг информацию США о ядерных проверках МАГАТЭ
Иран опроверг заявления американской стороны о якобы достигнутых договоренностях относительно доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам.
Об этом говорится в материалеCNN, который цитирует Цензор.НЕТ.
Что сказали в Иране о переговорах
В Тегеране заявили, что взаимодействие с МАГАТЭ происходит исключительно в рамках действующих процедур. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что все контакты координируются в соответствии с международными обязательствами, решениями парламента и Высшего совета национальной безопасности.
Закон, принятый прошлым летом, ограничил проверки, но не прекратил их полностью. Визиты на ядерные объекты, в частности на Бушерскую АЭС, возможны отдельно.
В заявлении также отмечается, что за 18 часов переговоров в Швейцарии вопрос ядерной программы не обсуждался.
Реакция на заявление США и дальнейшие шаги
В Иране подчеркнули, что любые будущие решения относительно инспекций или запасов урана будут определяться отдельным механизмом. Его должны разработать в рамках 60-дневного переговорного процесса, зафиксированного в меморандуме.
Ранее министр иностранных дел Ирана сообщил, что по итогам переговоров стране удалось добиться ослабления санкций и возврата части замороженных активов. Также были сняты ограничения на экспорт нефти.
Переговоры между Ираном и США состоялись в Швейцарии 21 июня. Накануне американский президент Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану, что осложнило диалог.
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Вести из Швейцарии
Венс: прорыв, инспекторы МАГАТЭ возвращаются в Иран. Снимаем санкции на 60 дней.
Иранцы: санкции само собой, иначе мы с вами вообще говорить не будем. Никаких инспекторов никто никуда не возвращает, мы вам честное слово дадим потом, что не будем делать бомбу. И что там с выводом израильских войск из Ливана? Пошевеливайтесь или вообще никаких сделок не будет.
И это только первый день переговоров.
Коли починаєш війну треба ДУМАТИ!
Наприклад при початку війни з північною кореєю треба ТОЧНО бути впевненим що ні ядин заряз ЯЗ не попаде по США чи Японії чи Сеулу
а з Іраном - це зараз протока, але потім уже і ЯЗ. Війну ТРЕБА БУЛО ТОЧНО бо аятоли з бомбою - це буде ЖЕСТЬ. АЛЕ БЛІН ДУМАТИ ТРЕБА ГОЛОВОЮ коли операції плануєш