Иран опроверг информацию США о ядерных проверках МАГАТЭ

Иран опроверг заявления американской стороны о якобы достигнутых договоренностях относительно доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам.

Об этом говорится в материалеCNN, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Что сказали в Иране о переговорах

В Тегеране заявили, что взаимодействие с МАГАТЭ происходит исключительно в рамках действующих процедур. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что все контакты координируются в соответствии с международными обязательствами, решениями парламента и Высшего совета национальной безопасности.

Закон, принятый прошлым летом, ограничил проверки, но не прекратил их полностью. Визиты на ядерные объекты, в частности на Бушерскую АЭС, возможны отдельно.

В заявлении также отмечается, что за 18 часов переговоров в Швейцарии вопрос ядерной программы не обсуждался.

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Реакция на заявление США и дальнейшие шаги

В Иране подчеркнули, что любые будущие решения относительно инспекций или запасов урана будут определяться отдельным механизмом. Его должны разработать в рамках 60-дневного переговорного процесса, зафиксированного в меморандуме.

Ранее министр иностранных дел Ирана сообщил, что по итогам переговоров стране удалось добиться ослабления санкций и возврата части замороженных активов. Также были сняты ограничения на экспорт нефти.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Швейцарии 21 июня. Накануне американский президент Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану, что осложнило диалог.

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