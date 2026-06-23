Іран спростував інформацію США про ядерні перевірки МАГАТЕ

Іран спростував заяви американської сторони щодо нібито домовленостей про доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів.

Про це йдеться у матеріалі CNN, який цитє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сказали в Ірані про переговори

У Тегерані заявили, що взаємодія з МАГАТЕ відбувається лише в межах чинних процедур. Речник МЗС підкреслив, що всі контакти координуються відповідно до міжнародних зобов’язань, рішень парламенту та Вищої ради нацбезпеки.

Закон, ухвалений минулого літа, обмежив перевірки, але не припинив їх повністю. Візити на ядерні об’єкти, зокрема на Бушерську АЕС, можливі окремо.

У заяві також зазначили, що за 18 годин переговорів у Швейцарії питання ядерної програми не обговорювали.

Також читайте: США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів: Тегеран зобов’язався відкрити Ормузьку протоку

Реакція на слова США та подальші кроки

В Ірані підкреслили, що будь-які майбутні рішення щодо інспекцій або запасів урану будуть визначатися окремим механізмом. Його мають розробити в межах 60-денного переговорного процесу, зафіксованого у меморандумі.

Раніше міністр закордонних справ Ірану повідомив, що за підсумками переговорів країні вдалося досягти послаблення санкцій та повернення частини заморожених активів. Також було скасовано обмеження на експорт нафти.

Переговори між Іраном та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні американський президент Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що ускладнило діалог.

Також читайте: Війна США проти Ірану коштувала Пентагону близько $40 млрд, - CNN