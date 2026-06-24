Иран не взимает деньги с судов, проходящих через Ормузский пролив, — Трамп

Иран не взимает плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

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Ситуация в Ормузском проливе и заявления США

По словам Трампа, информация о якобы взимании платежей является фейком. Он отметил, что Иран не взимает никаких сборов, включая плату за проход, страхование или другие расходы для судов, проходящих через пролив.

Американский президент подчеркнул, что такие сообщения носят провокационный характер и не соответствуют действительности.

В то же время он предупредил, что если эта информация окажется правдивой, США могут немедленно прекратить переговоры с Тегераном.

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Нефть, переговоры и продовольствие для Ирана

Трамп также заявил, что США не передавали Ирану никаких средств и не разблокировали его активы. По его словам, в случае разблокировки эти деньги пойдут на закупку продуктов питания.

"Мы передадим часть их средств, которые полностью находятся под нашим контролем, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, сои и других продуктов", — сообщил он.

Президент США добавил, что в Иране наблюдается нехватка продовольствия, поэтому закупки будут осуществляться именно у американских производителей.

Накануне Трамп сообщил, что за сутки через Ормузский пролив прошло 19 миллионов баррелей нефти, и назвал этот показатель рекордным.

Также стало известно, что Оман совместно с Международной морской организацией ООН открыл временный транзитный коридор для судов в проливе без взимания таможенных пошлин.

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