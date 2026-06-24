Іран не бере гроші із суден, які проходять крізь Ормузьку протоку, - Трамп

Іран не бере плату із суден, які проходять через Ормузьку протоку, про це заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Truth Social.

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Ситуація в Ормузькій протоці та заяви США

За словами Трампа, інформація про нібито стягнення платежів є фейком. Він зазначив, що Іран не вимагає жодних зборів, включно з оплатою за прохід, страхуванням чи іншими витратами для суден, які рухаються через протоку.

Американський президент наголосив, що такі повідомлення є провокаційними та не відповідають дійсності.

Водночас він застеріг, що якщо ця інформація виявиться правдивою, США можуть негайно припинити переговори з Тегераном.

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Нафта, переговори і продовольство для Ірану

Трамп також заявив, що США не передавали Ірану жодних коштів і не розблоковували його активи. За його словами, у разі розблокування ці гроші підуть на закупівлю продуктів харчування.

"Ми передамо частину їхніх коштів, які повністю перебувають під нашим контролем, нашим фермерам і скотарям для закупівлі кукурудзи, пшениці, сої та інших продуктів", – повідомив він.

Президент США додав, що в Ірані спостерігається нестача продовольства, тому закупівлі здійснюватимуться саме в американських виробників.

Напередодні Трамп повідомив, що за одну добу через Ормузьку протоку пройшло 19 мільйонів барелів нафти, і назвав цей показник рекордним.

Також стало відомо, що Оман разом із Міжнародною морською організацією ООН відкрив тимчасовий транзитний коридор для суден у протоці без стягнення митних платежів.

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