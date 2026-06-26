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Новини Трамп про Іран Операція США проти Ірану
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Трамп заявив, що Іран "безглуздо" порушив угоду про припинення вогню

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран атакував безпілотниками декілька суден в Ормузькій протоці, чим порушив режим припинення вогню.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Іран порушив угоду

За словами президента США, Іран випустив щонайменше чотири ударні безпілотники по суднах, які проходили Ормузькою протокою. Один із них влучив у вантажне судно, яке після пошкодження продовжило рух. Сполучені Штати збили ще три дрони.

Трамп наголосив, що ці дії Ірану є "безглуздим порушенням" угоди про припинення вогню.

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Трамп звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню

Що передувало?

  • Нагадаємо,

    США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

  • 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.
  • Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.
  • Відповідно до вказівки Дональда Трампа США зняли морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

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Топ коментарі
+10
Давай по новой Міша, всьо х..йня постная.
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26.06.2026 19:34 Відповісти
+2
,,эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки.....,, головний там не трумпель а натаньяху,і поки не знищать одне одного миру не буде...
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26.06.2026 19:39 Відповісти
+1
що, вже ????

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26.06.2026 19:34 Відповісти

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