Трамп заявив, що Іран "безглуздо" порушив угоду про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран атакував безпілотниками декілька суден в Ормузькій протоці, чим порушив режим припинення вогню.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Іран порушив угоду

За словами президента США, Іран випустив щонайменше чотири ударні безпілотники по суднах, які проходили Ормузькою протокою. Один із них влучив у вантажне судно, яке після пошкодження продовжило рух. Сполучені Штати збили ще три дрони.

Трамп наголосив, що ці дії Ірану є "безглуздим порушенням" угоди про припинення вогню.

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Що передувало?

Нагадаємо, США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.

Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

Відповідно до вказівки Дональда Трампа США зняли морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

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