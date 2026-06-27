США завдали ударів по іранських військових об’єктах після атаки Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці

У п'ятницю, 26 червня, військові США завдали ударів по іранських військових об’єктах. Удари стали відповіддю на вчорашню атаку Ірану на комерційне судно, яке проходило через Ормузьку протоку.

Про це повідомило Центральне командування ЗС США (CENTCOM), інформує Цензор.НЕТ.

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Удари у відповідь на атаковане судно

Зазначається, що уражено іранські місця зберігання ракет, дронів та радіолокаційні станції.

"Неспровокована агресія іранських сил проти комерційного судноплавства стала очевидним порушенням режиму припинення вогню. Крім того, небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства в умовах, коли обсяги торгівлі через цей життєво важливий міжнародний торговельний коридор постійно зростають", - сказано в заяві американських військових.

У відомстві заявили, що Сили CENTCOM продовжують забезпечувати координацію безпечного проходу та підтримку комерційних суден, які транзитом перетинають Ормузьку протоку.

"Військові США зберігають свою присутність і пильність для гарантування того, що всі аспекти угоди з Іраном дотримуються, виконуються та залишаються в повній мірі та силі", - додали в CENTCOM.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран атакував безпілотниками декілька суден в Ормузькій протоці, чим порушив режим припинення вогню.

Що передувало?

Нагадаємо, США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.

Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

Відповідно до вказівки Дональда Трампа США зняли морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

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