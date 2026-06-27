Іран атакував безпілотниками Бахрейн після ударів США

Після ударів США по іранських військових об’єктах, які стали відповіддю на обстріл Іраном торговельного судна в Ормузькій протоці, Тегеран атакував безпілотниками Бахрейн. У королівстві базується П'ятий флот американських ВМС.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про атаку?

У Міністерстві закордонних справ Бахрейну заявили, що країну атакували "кілька іранських безпілотників". У відомстві назвали атаку "грубою загрозою безпеці громадян і жителів" королівства.

Раніше іранське державне інформаційне агентство IRNA поширило заяву Корпусу вартових іранської революції, в якій організація зазначила, що завдала ударів по кількох об’єктах "американської терористичної армії в регіоні". Які райони були атаковані, не уточнювалося.

Як зазначає AP, Бахрейн є одним із найпослідовніших критиків Ірану. У королівстві також базується П’ятий флот ВМС США. Нещодавно там відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки за участю державного секретаря США Марко Рубіо. За її підсумками учасники закликали Іран повністю відкрити Ормузьку протоку.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 червня, військові США завдали ударів по іранських військових об’єктах. Удари стали відповіддю на вчорашню атаку Ірану на комерційне судно, яке проходило через Ормузьку протоку.

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