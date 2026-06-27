Фицо выступил против помощи Украине, которую хотят объявить на саммите НАТО: "Никакой поддержки войне"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас находятся в стадии подготовки.
Его заявление приводит Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.
Новая помощь Киеву
Ожидается, что главы государств и правительств стран-членов НАТО на предстоящем саммите пообещают выделить миллиарды долларов на закупку нового оружия и расширение производственных мощностей.
Фицо назвал готовящуюся помощь "масштабной" и заявил, что в течение следующей недели намерен провести встречу по этому вопросу на уровне высших конституционных должностных лиц с участием министра обороны Роберта Калиняка.
Позиция Братиславы
Он хочет провести переговоры так, чтобы словацкая делегация отправилась на саммит без мандата "вовлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы".
Также словацкий премьер добавил, что не может помешать другим странам, которые "хотят скинуться на войну".
"Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-то дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и у нас на повестке дня может оказаться Третья мировая война. Поэтому от имени Словакии я заявляю: никакой поддержки войне, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины", — заявил Фицо.
- Напомним, что очередной саммит лидеров стран НАТО состоится 7–8 июля 2026 года в столице Турции Анкаре.
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