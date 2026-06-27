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Новини Фіцо не хоче допомагати Україні Заяви Фіцо про Україну
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Фіцо виступив проти допомоги Україні, яку хочуть оголосити на саміті НАТО: "Ніякої підтримки війні"

Фіцо заблокує участь Словаччини у новому пакеті допомоги Україні на саміті НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.

Його заяву наводить Aktuality, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нова допомога Києву

Очікується, що глави держав та урядів країн-членів НАТО на майбутньому саміті пообіцяють мільярди доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей.

Фіцо назвав допомогу, що готується, "масштабною" і заявив, що протягом наступного тижня має намір провести зустріч з цього питання на рівні найвищих конституційних посадових осіб за участю міністра оборони Роберта Калиняка.

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Позиція Братислави

Він хоче провести переговори так, щоб словацька делегація вирушила на саміт без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".

Також словацький прем'єр додав, що не може завадити іншим країнам, які "хочуть скинутися на війну".

"Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас на порядку денному може опинитися Третя світова війна. Тому від імені Словаччини я заявляю: ніякої підтримки війні, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України", - заявив Фіцо.

  • Нагадаємо, що черговий саміт лідерів країн НАТО відбудеться 7–8 липня 2026 року в столиці Туреччини Анкарі.

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Автор: 

НАТО (7267) допомога (9249) Словаччина (1335) Фіцо Роберт (371)
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Топ коментарі
+17
Ніякої підтримки війни = Двайте допоможемо ***** перемогти
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27.06.2026 19:51 Відповісти
+12
Всі країни колишнього Варшавського договору заражені якоюсь совдепівською бацилою
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27.06.2026 19:53 Відповісти
+11
Хочется блювати, коли чуєш, що кажуть різні Фіцо, орбани і ще ціла купа кремлядей надійно засівших в ЄС.
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27.06.2026 19:55 Відповісти

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