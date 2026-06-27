Семь человек ранены вследствие российских атак на Херсонщину
В течение дня 27 июня 2026 года армия РФ обстреливала Херсонскую область из ствольной артиллерии и с помощью дронов, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Раненые вследствие атак
В частности, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии семь гражданских лиц получили ранения.
- В Зимовнике один человек получил травмы вследствие артиллерийского обстрела, произошедшего утром.
- Остальные шесть пострадавших — жители Херсона, получившие ранения различной степени тяжести вследствие применения врагом БПЛА.
Повреждения
Также отмечается, что вследствие российских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Центральном районе Херсона.
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