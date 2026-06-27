Семеро людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщину
Упродовж дня 27 червня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонської області ствольною артилерію та дронами, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Поранені через атаки
Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії сім цивільних дістали поранення.
- У Зимівнику одна людина травмувалася через артилерійський обстріл, що стався вранці.
- Інші шість постраждалих – жителі Херсона, які дістали поранень різного ступеню внаслідок використання ворогом БпЛА.
Пошкодження
Також зазначається, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Центральному районі Херсона.
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