Семеро людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщину

Упродовж дня 27 червня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонської області ствольною артилерію та дронами, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені через атаки

Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії сім цивільних дістали поранення.

У Зимівнику одна людина травмувалася через артилерійський обстріл, що стався вранці.

Інші шість постраждалих – жителі Херсона, які дістали поранень різного ступеню внаслідок використання ворогом БпЛА.

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Пошкодження

Також зазначається, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Центральному районі Херсона.

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