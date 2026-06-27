УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8648 відвідувачів онлайн
Новини
123 0

Семеро людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщину

Обстріли Херсонщини

Упродовж дня 27 червня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонської області ствольною артилерію та дронами, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранені через атаки

Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії сім цивільних дістали поранення.

  • У Зимівнику одна людина травмувалася через артилерійський обстріл, що стався вранці.
  • Інші шість постраждалих – жителі Херсона, які дістали поранень різного ступеню внаслідок використання ворогом БпЛА.

Читайте: Гуманітарна катастрофа в окупації: ООН заявляє про відсутність поставок їжі до Олешок та колапс медицини

Пошкодження

Також зазначається, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Центральному районі Херсона.

Читайте: Росіяни вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA на Херсонщині, ще чотирьох поранено, з них двоє - у важкому стані (оновлено)

Автор: 

Херсон (3901) Херсонська область (6774) Херсонський район (936) Зимівник (4)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 