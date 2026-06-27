"Хезболла" отклонила соглашение между Израилем и Ливаном, — Reuters

Группировка "Хезболла" отвергла рамочное соглашение, которое Ливан и Израиль подписали 26 июня при посредничестве США.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Хезболла" отвергает соглашение

Лидер "Хезболлы" Наим Касем назвал соглашение "капитуляцией перед Израилем". В своем заявлении он также назвал соглашение "недействительным" и обвинил ливанское правительство в односторонних уступках и подрыве суверенитета Ливана.

Соглашение, подписанное представителями Израиля и Ливана, содержит положения о выводе израильских войск с территории Ливана при условии разоружения группировки "Хезболла".

"Мы не покинули поле боя в самых тяжелых обстоятельствах, и мы его не покинем", — заявил лидер группировки.

Касем добавил, что основой для прекращения конфликта должен служить меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, достигнутый в начале этого месяца, который гарантирует территориальную целостность Ливана, а не пятничное Вашингтонское соглашение.

Читайте также: "Хезболла" переняла опыт войны в Украине: активно применяет дроны на оптоволокне против Израиля

Соглашение между Израилем и Ливаном

26 июня госсекретарь Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в США объявил о заключении рамочного соглашения, которое назвали первым шагом к миру после нескольких месяцев конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

В Госдепе США заявили, что соглашение запускает процесс ликвидации "Хезболлы". Также оно позволит Ливану вернуть территории, которые были захвачены израильскими войсками во время противостояния с группировкой.

Читайте также: Израиль атаковал Ливан в ответ на удары "Хезболлы": Трамп осудил это из-за угрозы срыва соглашения с Ираном