"Хезболла" отклонила соглашение между Израилем и Ливаном, — Reuters
Группировка "Хезболла" отвергла рамочное соглашение, которое Ливан и Израиль подписали 26 июня при посредничестве США.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хезболла" отвергает соглашение
Лидер "Хезболлы" Наим Касем назвал соглашение "капитуляцией перед Израилем". В своем заявлении он также назвал соглашение "недействительным" и обвинил ливанское правительство в односторонних уступках и подрыве суверенитета Ливана.
- Соглашение, подписанное представителями Израиля и Ливана, содержит положения о выводе израильских войск с территории Ливана при условии разоружения группировки "Хезболла".
"Мы не покинули поле боя в самых тяжелых обстоятельствах, и мы его не покинем", — заявил лидер группировки.
Касем добавил, что основой для прекращения конфликта должен служить меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, достигнутый в начале этого месяца, который гарантирует территориальную целостность Ливана, а не пятничное Вашингтонское соглашение.
Соглашение между Израилем и Ливаном
26 июня госсекретарь Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в США объявил о заключении рамочного соглашения, которое назвали первым шагом к миру после нескольких месяцев конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".
В Госдепе США заявили, что соглашение запускает процесс ликвидации "Хезболлы". Также оно позволит Ливану вернуть территории, которые были захвачены израильскими войсками во время противостояния с группировкой.
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