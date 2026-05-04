"Хезболла" переняла опыт войны в Украине: активно применяет дроны на оптоволокне против Израиля

На юге Ливана группировка "Хезболла" всё активнее использует беспилотники с оптоволоконным управлением, технология которых ранее получила широкое распространение во время войны в Украине. Новый тип дронов создает серьезные трудности для израильской системы обороны.

Опасность оптоволоконных дронов

В отличие от традиционных беспилотников, такие системы не зависят от радиосвязи, поскольку управляются через тонкий оптоволоконный кабель, длина которого может достигать 15 километров.

Это обеспечивает ряд важных преимуществ:

  • дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы;
  • не излучают сигналов, что делает невозможным радиолокационное обнаружение оператора;
  • обеспечивают стабильную передачу видео высокого качества;
  • позволяют наносить высокоточные удары.

Последствия для израильской армии

По обнародованным данным, такие дроны уже использовались для ударов по израильской бронетехнике и военным позициям. Отдельные атаки привели к гибели военнослужащих, а также затрудняли эвакуацию раненых.

Израильские военные признают, что на сегодняшний день эффективных технологических решений для полноценного противодействия таким беспилотникам ограничено, а имеющиеся методы, в частности физические барьеры, обладают лишь частичной эффективностью.

Украинский фронт как источник новой тактики

Эксперты отмечают, что именно война в Украине стала полигоном для массового боевого применения оптоволоконных дронов. Впоследствии этот опыт был адаптирован другими военизированными структурами, включая "Хезболлу".

По оценкам, группировка использует преимущественно гражданские дроны китайского или иранского происхождения, которые дооснащаются взрывчаткой и системами кабельного управления.

Такой подход позволяет относительно дешево создавать высокоэффективные ударные средства даже после значительного сокращения традиционного ракетного потенциала.

В настоящее время главным вызовом для Израиля становится не только точность отдельных ударов, но и возможность координации массированных атак несколькими дронами одновременно, что значительно усложняет оборону.

Использование оптоволоконных дронов демонстрирует, как технологии и боевой опыт, наработанные в войне в Украине, быстро распространяются на другие конфликты, меняя характер современной асимметричной войны.

На півдні Лівану? А що там Ізраїль робить?
показать весь комментарий
04.05.2026 07:14 Ответить
Винищує терористичне угрупування "хезбола", яке роками пакостить Ізраілю і контролюється Іраном та Рашастаном.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:19 Ответить
А что евреи реально думали что могут проводить геноцид арабов безнаказанно и они не научатся защищаться?
показать весь комментарий
04.05.2026 08:26 Ответить
Ти дебіл?
показать весь комментарий
04.05.2026 08:38 Ответить
Ні, він не дебіл. Дебіли ті, що чомусь вважають дії Ізраїлю по відношенню до арабів правильними. Ну, як скажімо, дії кацапів в Україні, різниці нема.
Як там нетаньяху, на парад пабєди до мааскви цього року збирається, а чи в нього своя двіжуха.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:06 Ответить
Ні він саме дебіл, тому що дії Ізраілю до арабських терористів і радикалів є правильні.
показать весь комментарий
04.05.2026 10:16 Ответить
"по відношенню до арабів"

В Ізраїлі живуть 3 мільйони арабів, які є його громадянами, розмовляють арабською, ходять в свою мечеті і т.д. Які дії держави Ізраїль по відношенню до них є неправильними?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:12 Ответить
Точно, на кацапстані українці також живуть. Кубань чи Білгородщина до сьогодні ще балакають...Правда, з роками самі про то забувають, але ж то дрібниці... Он для них ***** земельки вирішив прихопити. Треба розуміти, що Ізраїль захоплює чужі землі для тих самих арабів?
Два запитання:
1. Станом на 1947 рік арабів проживало у 5 (п`ять!) разів більше, ніж євреїв, а території їм залишилименше половини. В зв`язку з цим ніяких думок на рахунок протестів арабів проти того? Ніяких думок?
2. Яка частина ********* Ізраїлю є ним окупована чи анексована?
І знову ніяких думок ну чого ж то ті араби протестують, чому вони терористами стали?
Ну і ще, чому ж кацапи нас називають терористами. Бач, хохли, воюють, навіть кацапстан обстрілюють.
От в чому різниця між євреями і кацапами?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:27 Ответить
"на кацапстані українці також живуть"

точно? прямо українці? і мову зберегли і церкву і культуру? не зкацаплені малороси? і школи в них українські є і бібліотеки і храми?
А може русня ще не призиває їх на службу в армію як як Ізраїль арабів, а не жене першими в м'ясні штурми як луганчан, донечан і запоріжців?

Може все ж не варто натягувати аж таку страшну сову на глобус?

1. Я не зрозумів - ви проти утворення Ізраїлю згідно резолюції ООН чи проти того що Ізраїль в ході боротьби за існування відвоював значну частину своїх історичних земель? А може не треба було арабам ********** проти євреїв? Можливо мати ВЕСЬ близький схід в ВЕСЬ Магріб - цього арабам мало би бути достатньо - а втрата території розміром із Київську область це не так страшно?

2. Ніяка. Це все їх історичні землі коли ще ні про яких арабів в світі й не чули.

"От в чому різниця між євреями і кацапами? "

В тому що кацапи захоплюють чужі землі і поневолюють чужі народи - це якщо коротко.

--

У мене теж до вас питання - якби зараз Україна перейшла в наступ і звільнила свої історичні землі Білгородщини, Курщини, частини Воронежу, Таганрогу і частини Кубані - і оголосила б буферну зону десь на Орловщині - допоки кацапські дегененерати не перестануть пуляти в нас шахедами - ви б теж їх жаліли і казали що кацапні багато а українців мало тому вони мають право вбивати наших жінок і дітей щоб отримати собі земельки ?
показать весь комментарий
04.05.2026 14:09 Ответить
Якби зараз повернулись сармати і сказали нам - а ну звільняйте, бо ж то ми тут тисячі років тому жили? Або мамонти?! От прийшли мамонти чи динозаври, а ви нахрін звідси!
Чисто кацапська логіка - ісконниє землі.
Так само євреї, то ж іхні землі. Правда туди, в Палестину, їх Мойсей з Єгипту привів, ну єта другоє, чи на так? То де ж ті ЇХНІ землі? В Палестині чи в Єгипті? Чи як в кацапів. Правда, кацап де висрався, там його, а єврей, де вкрав і здурив, очевидно. Он і Україна вже їхня...
На рахунок білгородщини - ключове слово СВОЇ! А євреї, як і кацапи, приходять на ЧУЖУ землю і в ЧУЖІ домівки.
Що, не доходить?
Ну і на рахунок резолюції. Є в людей таке поняття - справедливість. Якщо її нема, то замість неї появляються Ізраїль, Хезбула і т.п.
Терор виникає там, де зникає Закон. Варто то втямити. Щоб потім вай, вай не верещати...
показать весь комментарий
04.05.2026 14:25 Ответить
Ти неправильно питання ставиш... Не "Що робить там Ізраїль?" А "Що робить "Хезболла", в Лівані?"
показать весь комментарий
04.05.2026 07:19 Ответить
Ліван напевне сам повинен з цим розібратись, а Ізраїль нехай на своїй території розбирається.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:26 Ответить
Лівану це пропонували не раз... Але там, фактично, влада Лівану сама "Хезболли" боїться - вони там творять, що хочуть...
показать весь комментарий
04.05.2026 08:30 Ответить
Ну так кацапи не раз "пропонували" Україні розібратись з біндєровцамі. Різниця в чому?!
Що ніяк не втямиться, що агресія, війна, анексія, окупація, вбивства то є погано?
показать весь комментарий
04.05.2026 09:09 Ответить
А до чого тут "Україна", і "біндєровци"? "Біндєровцами" кацапи називають не якихось "зайд", з-за кордону, а громадян України... А члени "Хезболли" - це потомки жителів колишньої підмандатної території Великобританії, "Палестини", ісламського віросповідання, які, замість створення власної держави, розпочали війну з Ізраїлем, "профукавши" власні землі, які привласнили сусіди (і Ліван, у тому числі...). В "Хезболлі", ліванців,, немає...
показать весь комментарий
04.05.2026 09:16 Ответить
Кацапи будуть пропонувати що завгодно, що в подальшому їм буде заважати захопити цю територію. Проходили вже таке - вакхабіти, басмачі, душмани, бандеровці, лєсниє брат'я, неофашисти і придумають ще нове.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:32 Ответить
Ну от взяли б американці і розібралися з хезболою в Лівані. Але в Лівані немає нафти і угоду ні чому не укладеш.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:36 Ответить
А американцям яке діло? Вони з мексиканськими наркокартелями, на своїй території, розібраться не можуть...
показать весь комментарий
04.05.2026 09:45 Ответить
Добре, що в нас "шабатники" не творять, щ охочуть
показать весь комментарий
04.05.2026 11:24 Ответить
Вибрав? Маєш... Я, наприклад, ще з весни 2019-го, писав, про майбутні наслідки вибору, українцями, "шабатників"... Тільки мене ніхто слухать не хотів... А тебе, тут, взагалі, не було.... Мабуть, "все влаштовувало"...
показать весь комментарий
04.05.2026 11:28 Ответить
Що я вибрав дядя? В мене право вибору зявилося в 21.
А тепер потрібно виживати, після того, що ви навибирали починаючи з кравчуків-кучмів.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:56 Ответить
Ага... Ясно... Так ти прийшов "повчать дядю"? Чи не "зарано"? В політиці не тямиш... Тямиш у "шабатниках"... А скажи мені, будь ласка, Медведчук, з Шуфричем, і Ківа, з Царьовим, теж "шабатники"? Ти не розумієш, що від тебе "смердить" шовінізмом - бо ти займаєшся "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі"?... А це прямо заборонено правилами форуму...
показать весь комментарий
04.05.2026 12:03 Ответить
Вже запізно. міндічі зробили свою справу.
Боєць з міжнаціональної ворожнечі
показать весь комментарий
04.05.2026 13:55 Ответить
Я тобі поставив ЧІТКІ питання... Жду відповідей... По суті заданих питань- а не "тріпології"...
показать весь комментарий
04.05.2026 13:59 Ответить
" В мене право вибору зявилося в 21"

А з 18 ще три роки ти на дурці провів чи чому в тебе виборчих прав не було?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:15 Ответить
3 2021 року пЄнсія
показать весь комментарий
04.05.2026 13:49 Ответить
тобто тобі зараз 23? а як саме ти "виживаєш" в країні де тебе ще 2 роки не призивають і як мінімум того року навіть давали право виїхати ? )))
показать весь комментарий
04.05.2026 14:13 Ответить
Ліван не може з цим розібратися взагалі. Не є чим.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:39 Ответить
А коли Асад втік до москви, Ізраїль під цей шумок зайшов на територію Сирії, бо звідти їх можуть обстрілювати. Що це таке? Замість того, щод налагоджувати відносини з новою владою, вони территорію анексують. Ізраїльтане дуже хитромудрі і їм все дозволено тому, що їх мало.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:28 Ответить
Нова влада не факт що краща за попередню.
показать весь комментарий
04.05.2026 10:14 Ответить
Анексія це коли території офіційно приєднуються до країни. А Сирія з Ізраїлем знаходяться в стані війни ще з часів Асада старшого. Тож це просто окупація частини країни з якою офіційно ведеться війна.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:20 Ответить
Так може Ізраїлю цього не треба було робити, щоб завершити війну з новою владою?
Я довго спостерігаю за Ізраїлем, як пересічний громадянин і зараз прийшов до висновку, вони дуже хитромудрі.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:29 Ответить
Там, пане, йдуть міжсемітскі розбірки!

Раджу пану туди не влазити , бо якщо пан щось буде казати про вину якось зі сторін цих розбірок, то може бути покараний - Кошерний Цар вже підписав закон про запобігання проявам антисемітизму в Україні!

Будьте пане дуже обережним, коли коментуєте новини з семітських країн!
показать весь комментарий
04.05.2026 07:29 Ответить
А я то думаю, чого наших дронарів направили до Іорданії, напевне Міндіча і Цукермана охороняти від поганих безпилотників.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:22 Ответить
Кошерний цар ненадовго, а традиції антисимітизму в нас давні.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:23 Ответить
З України, тобто ?
показать весь комментарий
04.05.2026 08:23 Ответить
Так там же, казали, стоять бетонні загорожі, на кордоні... Невже важко виставить пости, які будуть спостерігать, і різать волокно, після провисання з огорожі? Його ж блиск непогано видно - хоча-б, удень... Адже перерізання волокна перериває управління дроном...
показать весь комментарий
04.05.2026 07:17 Ответить
Бетонні загорожі стоять на півдні між Ізраклем і Сектором газа. А Хезболла це терористична організація яка контролює майже весь Ліван, користується підтримкою Ірану та тероризує північ Ізраілю.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:29 Ответить
Та я знаю, що таке "Хезболла", і що вона контролює... Але читав десь, що і на кордоні з Ліваном теж є загорожі... Тому й написав...
показать весь комментарий
04.05.2026 07:33 Ответить
Складно. Ризикована операція. це і наші визнають. Підари спокійно запустити 2 «ждуна» + 1 на виконання місії, а розрахунок саперів вгатити на під'їзді до місця «обрізання».
Ну і кількість розрахунків/людей цілодобово з ротацією на місяць 1/4 на 80 км кордону... це під 1500 кваліфікованого особового складу + обслуга.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:50 Ответить
Можливо... Але щось робить треба... Бо це біда "довготривала". Колись мати, чистячи картоплю, знайшла всередині бульби, шматочок іржавого заліза. Батько - артилерист колишній. Сказав, що то - осколок снаряду. "Вріс" у картоплину. А тепер уяви, що так будуть "вростать" у овочі, осколки скловолокна...
показать весь комментарий
04.05.2026 07:57 Ответить
Тут питання ще одне - а звідки у "Хезболли" МАСОВО з'явилися не тільки БПЛА на оптоволокні, але і підготовлені оператори? Здогадуюся, що БПЛА - з Китаю... А оператори звідки? Невже іранці виділили?
показать весь комментарий
04.05.2026 07:31 Ответить
Це не мавпи з автоматами, в них є достатньо розумних і молодих, які теж виросли на комп'ютерних іграх, так що навчити кілька сотень операторів на симуляторах за місяць/два можуть. Нічого над складного там немає. Головне пілотів одразу окремо вчити на оптику і на радіо. Бо різниця в керуванні дуже велика, оптоволокно не любить різких рухів, неможна здавати назад (ламається).
показать весь комментарий
04.05.2026 08:29 Ответить
Раніше треба було думати: Звідки ж у договорі було знати,
що буде так параша кричати буде?
Оптоволокно - перехідний варіант. До нових дорнів. Е, без волоконні дрони. Дони будуть.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:34 Ответить
"Високотехнологічна" радарна система Ізраїлю зіткнулась з простою котушкою оптоволокна. "Хезболла" почала масово застосовувати дрони на оптоволокні для атаки на військові об'єкти Ізраїлю. https://x.com/hashtag/tze_Israel?src=hashtag_click #tze_Israel

https://x.com/FranzMaser/status/2049531817577923019 7:50 PM · 29 апр. 2026 г.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:36 Ответить
Хай рашці пожаліються . Ще як варіант можна Хезболі млинців напекти , зерно ж привезли , є з чого .
показать весь комментарий
04.05.2026 08:25 Ответить
Євреї щось придумають, пізніше Міндіч,Цукерман і Штілерман продадуть нам
показать весь комментарий
04.05.2026 09:05 Ответить
що там нетаньяху...знов деда на палці на параді понесе??
показать весь комментарий
04.05.2026 09:24 Ответить
І хто ж ту хезболу навчив дрони на оптоволокні використовувати? Невже найкращий друг Нетаньяху та Трампа *******? Та нє, не може бути!
показать весь комментарий
04.05.2026 10:36 Ответить
 
 