"Хезболла" переняла опыт войны в Украине: активно применяет дроны на оптоволокне против Израиля
На юге Ливана группировка "Хезболла" всё активнее использует беспилотники с оптоволоконным управлением, технология которых ранее получила широкое распространение во время войны в Украине. Новый тип дронов создает серьезные трудности для израильской системы обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетCNN.
Опасность оптоволоконных дронов
В отличие от традиционных беспилотников, такие системы не зависят от радиосвязи, поскольку управляются через тонкий оптоволоконный кабель, длина которого может достигать 15 километров.
Это обеспечивает ряд важных преимуществ:
- дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы;
- не излучают сигналов, что делает невозможным радиолокационное обнаружение оператора;
- обеспечивают стабильную передачу видео высокого качества;
- позволяют наносить высокоточные удары.
Последствия для израильской армии
По обнародованным данным, такие дроны уже использовались для ударов по израильской бронетехнике и военным позициям. Отдельные атаки привели к гибели военнослужащих, а также затрудняли эвакуацию раненых.
Израильские военные признают, что на сегодняшний день эффективных технологических решений для полноценного противодействия таким беспилотникам ограничено, а имеющиеся методы, в частности физические барьеры, обладают лишь частичной эффективностью.
Украинский фронт как источник новой тактики
Эксперты отмечают, что именно война в Украине стала полигоном для массового боевого применения оптоволоконных дронов. Впоследствии этот опыт был адаптирован другими военизированными структурами, включая "Хезболлу".
По оценкам, группировка использует преимущественно гражданские дроны китайского или иранского происхождения, которые дооснащаются взрывчаткой и системами кабельного управления.
Такой подход позволяет относительно дешево создавать высокоэффективные ударные средства даже после значительного сокращения традиционного ракетного потенциала.
В настоящее время главным вызовом для Израиля становится не только точность отдельных ударов, но и возможность координации массированных атак несколькими дронами одновременно, что значительно усложняет оборону.
Использование оптоволоконных дронов демонстрирует, как технологии и боевой опыт, наработанные в войне в Украине, быстро распространяются на другие конфликты, меняя характер современной асимметричной войны.
--
Оптоволокно - перехідний варіант. До нових дорнів. Е, без волоконні дрони. Дони будуть.
