"Хезболла" перейняла досвід війни в Україні: активно застосовує дрони на оптоволокні проти Ізраїлю
На півдні Лівану угруповання "Хезболла" дедалі активніше використовує безпілотники на оптоволоконному керуванні, технологія яких раніше набула широкого поширення під час війни в Україні. Новий тип дронів створює серйозні труднощі для ізраїльської системи оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Небезпека оптоволоконних дронів
На відміну від традиційних безпілотників, такі системи не залежать від радіозв’язку, оскільки керуються через тонкий оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати до 15 кілометрів.
Це забезпечує низку критичних переваг:
- дрони практично невразливі до засобів радіоелектронної боротьби;
- не випромінюють сигналів, що унеможливлює радіолокаційне виявлення оператора;
- забезпечують стабільну передачу відео високої якості;
- дозволяють здійснювати високоточні удари.
Наслідки для ізраїльської армії
За оприлюдненими даними, такі дрони вже використовувалися для ударів по ізраїльській бронетехніці та військових позиціях. Окремі атаки призвели до загибелі військовослужбовців, а також ускладнювали евакуацію поранених.
Ізраїльські військові визнають, що на сьогодні ефективних технологічних рішень для повноцінної протидії таким безпілотникам обмежено, а наявні методи, зокрема фізичні бар’єри, мають лише часткову ефективність.
Український фронт як джерело нової тактики
Експерти зазначають, що саме війна в Україні стала полігоном для масового бойового застосування оптоволоконних дронів. Згодом цей досвід був адаптований іншими воєнізованими структурами, включно з "Хезболлою".
За оцінками, угруповання використовує переважно цивільні дрони китайського або іранського походження, які дообладнуються вибухівкою та системами кабельного керування.
Такий підхід дозволяє відносно дешево створювати високоефективні ударні засоби навіть після значного скорочення традиційного ракетного потенціалу.
Наразі головним викликом для Ізраїлю стає не лише точність окремих ударів, а й можливість координації масованих атак кількома дронами одночасно, що значно ускладнює оборону.
Використання оптоволоконних дронів демонструє, як технології та бойовий досвід, напрацьовані у війні в Україні, швидко поширюються на інші конфлікти, змінюючи характер сучасної асиметричної війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як там нетаньяху, на парад пабєди до мааскви цього року збирається, а чи в нього своя двіжуха.
В Ізраїлі живуть 3 мільйони арабів, які є його громадянами, розмовляють арабською, ходять в свою мечеті і т.д. Які дії держави Ізраїль по відношенню до них є неправильними?
Два запитання:
1. Станом на 1947 рік арабів проживало у 5 (п`ять!) разів більше, ніж євреїв, а території їм залишилименше половини. В зв`язку з цим ніяких думок на рахунок протестів арабів проти того? Ніяких думок?
2. Яка частина ********* Ізраїлю є ним окупована чи анексована?
І знову ніяких думок ну чого ж то ті араби протестують, чому вони терористами стали?
Ну і ще, чому ж кацапи нас називають терористами. Бач, хохли, воюють, навіть кацапстан обстрілюють.
От в чому різниця між євреями і кацапами?
точно? прямо українці? і мову зберегли і церкву і культуру? не зкацаплені малороси? і школи в них українські є і бібліотеки і храми?
А може русня ще не призиває їх на службу в армію як як Ізраїль арабів, а не жене першими в м'ясні штурми як луганчан, донечан і запоріжців?
Може все ж не варто натягувати аж таку страшну сову на глобус?
1. Я не зрозумів - ви проти утворення Ізраїлю згідно резолюції ООН чи проти того що Ізраїль в ході боротьби за існування відвоював значну частину своїх історичних земель? А може не треба було арабам ********** проти євреїв? Можливо мати ВЕСЬ близький схід в ВЕСЬ Магріб - цього арабам мало би бути достатньо - а втрата території розміром із Київську область це не так страшно?
2. Ніяка. Це все їх історичні землі коли ще ні про яких арабів в світі й не чули.
"От в чому різниця між євреями і кацапами? "
В тому що кацапи захоплюють чужі землі і поневолюють чужі народи - це якщо коротко.
--
У мене теж до вас питання - якби зараз Україна перейшла в наступ і звільнила свої історичні землі Білгородщини, Курщини, частини Воронежу, Таганрогу і частини Кубані - і оголосила б буферну зону десь на Орловщині - допоки кацапські дегененерати не перестануть пуляти в нас шахедами - ви б теж їх жаліли і казали що кацапні багато а українців мало тому вони мають право вбивати наших жінок і дітей щоб отримати собі земельки ?
Чисто кацапська логіка - ісконниє землі.
Так само євреї, то ж іхні землі. Правда туди, в Палестину, їх Мойсей з Єгипту привів, ну єта другоє, чи на так? То де ж ті ЇХНІ землі? В Палестині чи в Єгипті? Чи як в кацапів. Правда, кацап де висрався, там його, а єврей, де вкрав і здурив, очевидно. Он і Україна вже їхня...
На рахунок білгородщини - ключове слово СВОЇ! А євреї, як і кацапи, приходять на ЧУЖУ землю і в ЧУЖІ домівки.
Що, не доходить?
Ну і на рахунок резолюції. Є в людей таке поняття - справедливість. Якщо її нема, то замість неї появляються Ізраїль, Хезбула і т.п.
Терор виникає там, де зникає Закон. Варто то втямити. Щоб потім вай, вай не верещати...
Що ніяк не втямиться, що агресія, війна, анексія, окупація, вбивства то є погано?
А тепер потрібно виживати, після того, що ви навибирали починаючи з кравчуків-кучмів.
Боєць з міжнаціональної ворожнечі
А з 18 ще три роки ти на дурці провів чи чому в тебе виборчих прав не було?
Я довго спостерігаю за Ізраїлем, як пересічний громадянин і зараз прийшов до висновку, вони дуже хитромудрі.
Раджу пану туди не влазити , бо якщо пан щось буде казати про вину якось зі сторін цих розбірок, то може бути покараний - Кошерний Цар вже підписав закон про запобігання проявам антисемітизму в Україні!
Будьте пане дуже обережним, коли коментуєте новини з семітських країн!
Ну і кількість розрахунків/людей цілодобово з ротацією на місяць 1/4 на 80 км кордону... це під 1500 кваліфікованого особового складу + обслуга.
що буде так параша кричати буде?
Оптоволокно - перехідний варіант. До нових дорнів. Е, без волоконні дрони. Дони будуть.
https://x.com/FranzMaser/status/2049531817577923019 7:50 PM · 29 апр. 2026 г.