"Хезболла" перейняла досвід війни в Україні: активно застосовує дрони на оптоволокні проти Ізраїлю

На півдні Лівану угруповання "Хезболла" дедалі активніше використовує безпілотники на оптоволоконному керуванні, технологія яких раніше набула широкого поширення під час війни в Україні. Новий тип дронів створює серйозні труднощі для ізраїльської системи оборони.

Небезпека оптоволоконних дронів

На відміну від традиційних безпілотників, такі системи не залежать від радіозв’язку, оскільки керуються через тонкий оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати до 15 кілометрів.

Це забезпечує низку критичних переваг:

дрони практично невразливі до засобів радіоелектронної боротьби;

не випромінюють сигналів, що унеможливлює радіолокаційне виявлення оператора;

забезпечують стабільну передачу відео високої якості;

дозволяють здійснювати високоточні удари.

Наслідки для ізраїльської армії

За оприлюдненими даними, такі дрони вже використовувалися для ударів по ізраїльській бронетехніці та військових позиціях. Окремі атаки призвели до загибелі військовослужбовців, а також ускладнювали евакуацію поранених.

Ізраїльські військові визнають, що на сьогодні ефективних технологічних рішень для повноцінної протидії таким безпілотникам обмежено, а наявні методи, зокрема фізичні бар’єри, мають лише часткову ефективність.

Український фронт як джерело нової тактики

Експерти зазначають, що саме війна в Україні стала полігоном для масового бойового застосування оптоволоконних дронів. Згодом цей досвід був адаптований іншими воєнізованими структурами, включно з "Хезболлою".

За оцінками, угруповання використовує переважно цивільні дрони китайського або іранського походження, які дообладнуються вибухівкою та системами кабельного керування.

Такий підхід дозволяє відносно дешево створювати високоефективні ударні засоби навіть після значного скорочення традиційного ракетного потенціалу.

Наразі головним викликом для Ізраїлю стає не лише точність окремих ударів, а й можливість координації масованих атак кількома дронами одночасно, що значно ускладнює оборону.

Використання оптоволоконних дронів демонструє, як технології та бойовий досвід, напрацьовані у війні в Україні, швидко поширюються на інші конфлікти, змінюючи характер сучасної асиметричної війни.

