"Хезболла" перейняла досвід війни в Україні: активно застосовує дрони на оптоволокні проти Ізраїлю

Хезболла використовує нову дронову тактику за моделлю України

На півдні Лівану угруповання "Хезболла" дедалі активніше використовує безпілотники на оптоволоконному керуванні, технологія яких раніше набула широкого поширення під час війни в Україні. Новий тип дронів створює серйозні труднощі для ізраїльської системи оборони.

Небезпека оптоволоконних дронів

На відміну від традиційних безпілотників, такі системи не залежать від радіозв’язку, оскільки керуються через тонкий оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати до 15 кілометрів.

Це забезпечує низку критичних переваг:

  • дрони практично невразливі до засобів радіоелектронної боротьби;
  • не випромінюють сигналів, що унеможливлює радіолокаційне виявлення оператора;
  • забезпечують стабільну передачу відео високої якості;
  • дозволяють здійснювати високоточні удари.

Наслідки для ізраїльської армії

За оприлюдненими даними, такі дрони вже використовувалися для ударів по ізраїльській бронетехніці та військових позиціях. Окремі атаки призвели до загибелі військовослужбовців, а також ускладнювали евакуацію поранених.

Ізраїльські військові визнають, що на сьогодні ефективних технологічних рішень для повноцінної протидії таким безпілотникам обмежено, а наявні методи, зокрема фізичні бар’єри, мають лише часткову ефективність.

Український фронт як джерело нової тактики

Експерти зазначають, що саме війна в Україні стала полігоном для масового бойового застосування оптоволоконних дронів. Згодом цей досвід був адаптований іншими воєнізованими структурами, включно з "Хезболлою".

За оцінками, угруповання використовує переважно цивільні дрони китайського або іранського походження, які дообладнуються вибухівкою та системами кабельного керування.

Такий підхід дозволяє відносно дешево створювати високоефективні ударні засоби навіть після значного скорочення традиційного ракетного потенціалу.

Наразі головним викликом для Ізраїлю стає не лише точність окремих ударів, а й можливість координації масованих атак кількома дронами одночасно, що значно ускладнює оборону.

Використання оптоволоконних дронів демонструє, як технології та бойовий досвід, напрацьовані у війні в Україні, швидко поширюються на інші конфлікти, змінюючи характер сучасної асиметричної війни.

Топ коментарі
Ти неправильно питання ставиш... Не "Що робить там Ізраїль?" А "Що робить "Хезболла", в Лівані?"
04.05.2026 07:19 Відповісти
Винищує терористичне угрупування "хезбола", яке роками пакостить Ізраілю і контролюється Іраном та Рашастаном.
04.05.2026 07:19 Відповісти
На півдні Лівану? А що там Ізраїль робить?
04.05.2026 07:14 Відповісти
А что евреи реально думали что могут проводить геноцид арабов безнаказанно и они не научатся защищаться?
04.05.2026 08:26 Відповісти
Ти дебіл?
04.05.2026 08:38 Відповісти
Ні, він не дебіл. Дебіли ті, що чомусь вважають дії Ізраїлю по відношенню до арабів правильними. Ну, як скажімо, дії кацапів в Україні, різниці нема.
Як там нетаньяху, на парад пабєди до мааскви цього року збирається, а чи в нього своя двіжуха.
04.05.2026 09:06 Відповісти
Ні він саме дебіл, тому що дії Ізраілю до арабських терористів і радикалів є правильні.
04.05.2026 10:16 Відповісти
"по відношенню до арабів"

В Ізраїлі живуть 3 мільйони арабів, які є його громадянами, розмовляють арабською, ходять в свою мечеті і т.д. Які дії держави Ізраїль по відношенню до них є неправильними?
04.05.2026 12:12 Відповісти
Точно, на кацапстані українці також живуть. Кубань чи Білгородщина до сьогодні ще балакають...Правда, з роками самі про то забувають, але ж то дрібниці... Он для них ***** земельки вирішив прихопити. Треба розуміти, що Ізраїль захоплює чужі землі для тих самих арабів?
Два запитання:
1. Станом на 1947 рік арабів проживало у 5 (п`ять!) разів більше, ніж євреїв, а території їм залишилименше половини. В зв`язку з цим ніяких думок на рахунок протестів арабів проти того? Ніяких думок?
2. Яка частина ********* Ізраїлю є ним окупована чи анексована?
І знову ніяких думок ну чого ж то ті араби протестують, чому вони терористами стали?
Ну і ще, чому ж кацапи нас називають терористами. Бач, хохли, воюють, навіть кацапстан обстрілюють.
От в чому різниця між євреями і кацапами?
04.05.2026 12:27 Відповісти
"на кацапстані українці також живуть"

точно? прямо українці? і мову зберегли і церкву і культуру? не зкацаплені малороси? і школи в них українські є і бібліотеки і храми?
А може русня ще не призиває їх на службу в армію як як Ізраїль арабів, а не жене першими в м'ясні штурми як луганчан, донечан і запоріжців?

Може все ж не варто натягувати аж таку страшну сову на глобус?

1. Я не зрозумів - ви проти утворення Ізраїлю згідно резолюції ООН чи проти того що Ізраїль в ході боротьби за існування відвоював значну частину своїх історичних земель? А може не треба було арабам ********** проти євреїв? Можливо мати ВЕСЬ близький схід в ВЕСЬ Магріб - цього арабам мало би бути достатньо - а втрата території розміром із Київську область це не так страшно?

2. Ніяка. Це все їх історичні землі коли ще ні про яких арабів в світі й не чули.

"От в чому різниця між євреями і кацапами? "

В тому що кацапи захоплюють чужі землі і поневолюють чужі народи - це якщо коротко.

--

У мене теж до вас питання - якби зараз Україна перейшла в наступ і звільнила свої історичні землі Білгородщини, Курщини, частини Воронежу, Таганрогу і частини Кубані - і оголосила б буферну зону десь на Орловщині - допоки кацапські дегененерати не перестануть пуляти в нас шахедами - ви б теж їх жаліли і казали що кацапні багато а українців мало тому вони мають право вбивати наших жінок і дітей щоб отримати собі земельки ?
04.05.2026 14:09 Відповісти
Якби зараз повернулись сармати і сказали нам - а ну звільняйте, бо ж то ми тут тисячі років тому жили? Або мамонти?! От прийшли мамонти чи динозаври, а ви нахрін звідси!
Чисто кацапська логіка - ісконниє землі.
Так само євреї, то ж іхні землі. Правда туди, в Палестину, їх Мойсей з Єгипту привів, ну єта другоє, чи на так? То де ж ті ЇХНІ землі? В Палестині чи в Єгипті? Чи як в кацапів. Правда, кацап де висрався, там його, а єврей, де вкрав і здурив, очевидно. Он і Україна вже їхня...
На рахунок білгородщини - ключове слово СВОЇ! А євреї, як і кацапи, приходять на ЧУЖУ землю і в ЧУЖІ домівки.
Що, не доходить?
Ну і на рахунок резолюції. Є в людей таке поняття - справедливість. Якщо її нема, то замість неї появляються Ізраїль, Хезбула і т.п.
Терор виникає там, де зникає Закон. Варто то втямити. Щоб потім вай, вай не верещати...
04.05.2026 14:25 Відповісти
Ліван напевне сам повинен з цим розібратись, а Ізраїль нехай на своїй території розбирається.
04.05.2026 08:26 Відповісти
Лівану це пропонували не раз... Але там, фактично, влада Лівану сама "Хезболли" боїться - вони там творять, що хочуть...
04.05.2026 08:30 Відповісти
Ну так кацапи не раз "пропонували" Україні розібратись з біндєровцамі. Різниця в чому?!
Що ніяк не втямиться, що агресія, війна, анексія, окупація, вбивства то є погано?
04.05.2026 09:09 Відповісти
А до чого тут "Україна", і "біндєровци"? "Біндєровцами" кацапи називають не якихось "зайд", з-за кордону, а громадян України... А члени "Хезболли" - це потомки жителів колишньої підмандатної території Великобританії, "Палестини", ісламського віросповідання, які, замість створення власної держави, розпочали війну з Ізраїлем, "профукавши" власні землі, які привласнили сусіди (і Ліван, у тому числі...). В "Хезболлі", ліванців,, немає...
04.05.2026 09:16 Відповісти
Кацапи будуть пропонувати що завгодно, що в подальшому їм буде заважати захопити цю територію. Проходили вже таке - вакхабіти, басмачі, душмани, бандеровці, лєсниє брат'я, неофашисти і придумають ще нове.
04.05.2026 09:32 Відповісти
Ну от взяли б американці і розібралися з хезболою в Лівані. Але в Лівані немає нафти і угоду ні чому не укладеш.
04.05.2026 09:36 Відповісти
А американцям яке діло? Вони з мексиканськими наркокартелями, на своїй території, розібраться не можуть...
04.05.2026 09:45 Відповісти
Добре, що в нас "шабатники" не творять, щ охочуть
04.05.2026 11:24 Відповісти
Вибрав? Маєш... Я, наприклад, ще з весни 2019-го, писав, про майбутні наслідки вибору, українцями, "шабатників"... Тільки мене ніхто слухать не хотів... А тебе, тут, взагалі, не було.... Мабуть, "все влаштовувало"...
04.05.2026 11:28 Відповісти
Що я вибрав дядя? В мене право вибору зявилося в 21.
А тепер потрібно виживати, після того, що ви навибирали починаючи з кравчуків-кучмів.
04.05.2026 11:56 Відповісти
Ага... Ясно... Так ти прийшов "повчать дядю"? Чи не "зарано"? В політиці не тямиш... Тямиш у "шабатниках"... А скажи мені, будь ласка, Медведчук, з Шуфричем, і Ківа, з Царьовим, теж "шабатники"? Ти не розумієш, що від тебе "смердить" шовінізмом - бо ти займаєшся "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі"?... А це прямо заборонено правилами форуму...
04.05.2026 12:03 Відповісти
Вже запізно. міндічі зробили свою справу.
Боєць з міжнаціональної ворожнечі
04.05.2026 13:55 Відповісти
Я тобі поставив ЧІТКІ питання... Жду відповідей... По суті заданих питань- а не "тріпології"...
04.05.2026 13:59 Відповісти
" В мене право вибору зявилося в 21"

А з 18 ще три роки ти на дурці провів чи чому в тебе виборчих прав не було?
04.05.2026 12:15 Відповісти
3 2021 року пЄнсія
04.05.2026 13:49 Відповісти
тобто тобі зараз 23? а як саме ти "виживаєш" в країні де тебе ще 2 роки не призивають і як мінімум того року навіть давали право виїхати ? )))
04.05.2026 14:13 Відповісти
Ліван не може з цим розібратися взагалі. Не є чим.
04.05.2026 08:39 Відповісти
А коли Асад втік до москви, Ізраїль під цей шумок зайшов на територію Сирії, бо звідти їх можуть обстрілювати. Що це таке? Замість того, щод налагоджувати відносини з новою владою, вони территорію анексують. Ізраїльтане дуже хитромудрі і їм все дозволено тому, що їх мало.
04.05.2026 09:28 Відповісти
Нова влада не факт що краща за попередню.
04.05.2026 10:14 Відповісти
Анексія це коли території офіційно приєднуються до країни. А Сирія з Ізраїлем знаходяться в стані війни ще з часів Асада старшого. Тож це просто окупація частини країни з якою офіційно ведеться війна.
04.05.2026 12:20 Відповісти
Так може Ізраїлю цього не треба було робити, щоб завершити війну з новою владою?
Я довго спостерігаю за Ізраїлем, як пересічний громадянин і зараз прийшов до висновку, вони дуже хитромудрі.
04.05.2026 12:29 Відповісти
Там, пане, йдуть міжсемітскі розбірки!

Раджу пану туди не влазити , бо якщо пан щось буде казати про вину якось зі сторін цих розбірок, то може бути покараний - Кошерний Цар вже підписав закон про запобігання проявам антисемітизму в Україні!

Будьте пане дуже обережним, коли коментуєте новини з семітських країн!
04.05.2026 07:29 Відповісти
А я то думаю, чого наших дронарів направили до Іорданії, напевне Міндіча і Цукермана охороняти від поганих безпилотників.
04.05.2026 08:22 Відповісти
Кошерний цар ненадовго, а традиції антисимітизму в нас давні.
04.05.2026 08:23 Відповісти
З України, тобто ?
04.05.2026 08:23 Відповісти
Так там же, казали, стоять бетонні загорожі, на кордоні... Невже важко виставить пости, які будуть спостерігать, і різать волокно, після провисання з огорожі? Його ж блиск непогано видно - хоча-б, удень... Адже перерізання волокна перериває управління дроном...
04.05.2026 07:17 Відповісти
Бетонні загорожі стоять на півдні між Ізраклем і Сектором газа. А Хезболла це терористична організація яка контролює майже весь Ліван, користується підтримкою Ірану та тероризує північ Ізраілю.
04.05.2026 07:29 Відповісти
Та я знаю, що таке "Хезболла", і що вона контролює... Але читав десь, що і на кордоні з Ліваном теж є загорожі... Тому й написав...
04.05.2026 07:33 Відповісти
Складно. Ризикована операція. це і наші визнають. Підари спокійно запустити 2 «ждуна» + 1 на виконання місії, а розрахунок саперів вгатити на під'їзді до місця «обрізання».
Ну і кількість розрахунків/людей цілодобово з ротацією на місяць 1/4 на 80 км кордону... це під 1500 кваліфікованого особового складу + обслуга.
04.05.2026 07:50 Відповісти
Можливо... Але щось робить треба... Бо це біда "довготривала". Колись мати, чистячи картоплю, знайшла всередині бульби, шматочок іржавого заліза. Батько - артилерист колишній. Сказав, що то - осколок снаряду. "Вріс" у картоплину. А тепер уяви, що так будуть "вростать" у овочі, осколки скловолокна...
04.05.2026 07:57 Відповісти
Тут питання ще одне - а звідки у "Хезболли" МАСОВО з'явилися не тільки БПЛА на оптоволокні, але і підготовлені оператори? Здогадуюся, що БПЛА - з Китаю... А оператори звідки? Невже іранці виділили?
04.05.2026 07:31 Відповісти
Це не мавпи з автоматами, в них є достатньо розумних і молодих, які теж виросли на комп'ютерних іграх, так що навчити кілька сотень операторів на симуляторах за місяць/два можуть. Нічого над складного там немає. Головне пілотів одразу окремо вчити на оптику і на радіо. Бо різниця в керуванні дуже велика, оптоволокно не любить різких рухів, неможна здавати назад (ламається).
04.05.2026 08:29 Відповісти
Раніше треба було думати: Звідки ж у договорі було знати,
що буде так параша кричати буде?
Оптоволокно - перехідний варіант. До нових дорнів. Е, без волоконні дрони. Дони будуть.
04.05.2026 07:34 Відповісти
"Високотехнологічна" радарна система Ізраїлю зіткнулась з простою котушкою оптоволокна. "Хезболла" почала масово застосовувати дрони на оптоволокні для атаки на військові об'єкти Ізраїлю. https://x.com/hashtag/tze_Israel?src=hashtag_click #tze_Israel

https://x.com/FranzMaser/status/2049531817577923019 7:50 PM · 29 апр. 2026 г.
04.05.2026 07:36 Відповісти
Хай рашці пожаліються . Ще як варіант можна Хезболі млинців напекти , зерно ж привезли , є з чого .
04.05.2026 08:25 Відповісти
Євреї щось придумають, пізніше Міндіч,Цукерман і Штілерман продадуть нам
04.05.2026 09:05 Відповісти
що там нетаньяху...знов деда на палці на параді понесе??
04.05.2026 09:24 Відповісти
І хто ж ту хезболу навчив дрони на оптоволокні використовувати? Невже найкращий друг Нетаньяху та Трампа *******? Та нє, не може бути!
04.05.2026 10:36 Відповісти
 
 