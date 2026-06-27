"Хезболла" відхилила угоду між Ізраїлем та Ліваном, - Reuters
Угруповання "Хезболла" відкинуло рамкову угоду, яку Ліван та Ізраїль підписали 26 червня за посередництва США.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Хезболла" відкидає угоду
Лідер "Хезболли" Наїм Касем назвав угоду "капітуляцією перед Ізраїлем". У своїй заяві він також назвав угоду "недійсною" та звинуватив ліванський уряд у односторонніх поступках і підриві суверенітету Лівану.
- Угода, яку підписали представники Ізраїлю та Лівану, має положення щодо виведення військ Ізраїлю з території Лівану за умови роззброєння угруповання "Хезболла".
"Ми не залишили поле бою у найважчих обставинах, і ми його не залишимо", - заявив лідер угруповання.
Касем додав, що основою для припинення конфлікту має слугувати меморандум про взаєморозуміння між Іраном та США, досягнутий на початку цього місяця, який гарантує територіальну цілісність Лівану, а не п'ятнична Вашингтонська угода.
- Також 27 червня державне інформаційне агентство Лівану повідомило про удар ізраїльського безпілотника поблизу Набатії аль-Фаука на півдні Лівану. Ізраїльські військові заявили, що ціллю була особа, яка становила загрозу для їхніх сил.
Угода між Ізраїлем та Ліваном
26 червня держсекретар Марко Рубіо разом із послами Ізраїлю та Лівану в США оголосив про укладення рамкової угоди, яку назвали першим кроком до миру після кількох місяців конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".
У Держдепі США заявили, що угода запускає процес ліквідації "Хезболли". Також вона дозволить Лівану повернути території, які були захоплені ізраїльськими військами під час протистояння з угрупованням.
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