"Хезболла" відхилила угоду між Ізраїлем та Ліваном, - Reuters

Угруповання "Хезболла" відкинуло рамкову угоду, яку Ліван та Ізраїль підписали 26 червня за посередництва США.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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"Хезболла" відкидає угоду

Лідер "Хезболли" Наїм Касем назвав угоду "капітуляцією перед Ізраїлем". У своїй заяві він також назвав угоду "недійсною" та звинуватив ліванський уряд у односторонніх поступках і підриві суверенітету Лівану.

Угода, яку підписали представники Ізраїлю та Лівану, має положення щодо виведення військ Ізраїлю з території Лівану за умови роззброєння угруповання "Хезболла".

"Ми не залишили поле бою у найважчих обставинах, і ми його не залишимо", - заявив лідер угруповання.

Касем додав, що основою для припинення конфлікту має слугувати меморандум про взаєморозуміння між Іраном та США, досягнутий на початку цього місяця, який гарантує територіальну цілісність Лівану, а не п'ятнична Вашингтонська угода.

Також 27 червня державне інформаційне агентство Лівану повідомило про удар ізраїльського безпілотника поблизу Набатії аль-Фаука на півдні Лівану. Ізраїльські військові заявили, що ціллю була особа, яка становила загрозу для їхніх сил.

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Угода між Ізраїлем та Ліваном

26 червня держсекретар Марко Рубіо разом із послами Ізраїлю та Лівану в США оголосив про укладення рамкової угоди, яку назвали першим кроком до миру після кількох місяців конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".

У Держдепі США заявили, що угода запускає процес ліквідації "Хезболли". Також вона дозволить Лівану повернути території, які були захоплені ізраїльськими військами під час протистояння з угрупованням.

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