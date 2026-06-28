Россияне атаковали Сумскую область КАБами: есть попадания по жилой застройке, а также по промышленным и складским объектам

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумской и Ворожбянской громадах Сумской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по Сумам

Как отмечается, две управляемые авиабомбы попали по территории с промышленными и складскими объектами в Ковпаковском районе Сум.

Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Территория обследуется, последствия уточняются.

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Атака на Ворожбянскую громаду

По Ворожбянской громаде россияне нанесли удар, по предварительным данным, тремя КАБами. Имеются повреждения в жилом секторе - как минимум четыре домохозяйства.

Информация о пострадавших уточняется.

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