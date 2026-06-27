Росіяни атакували Сумщину КАБами: є влучання по житловій забудові та промислових і складських об’єктах

Увечері 27 червня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Сумській та Ворожбянській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по Сумах

Як зазначається, два КАБи влучили по території з промисловими та складськими об’єктами у Ковпаківському районі Сум.

Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Територію обстежують, наслідки уточнюються.

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Атака на Ворожбянську громаду

По Ворожбянській громаді росіяни завдали удару, попередньо, трьома КАБами. Є пошкодження у житловому секторі – щонайменше чотири домогосподарства.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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