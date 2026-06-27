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Росіяни атакували Сумщину КАБами: є влучання по житловій забудові та промислових і складських об’єктах
Увечері 27 червня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Сумській та Ворожбянській громадах Сумської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Сумах
Як зазначається, два КАБи влучили по території з промисловими та складськими об’єктами у Ковпаківському районі Сум.
Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Територію обстежують, наслідки уточнюються.
Атака на Ворожбянську громаду
По Ворожбянській громаді росіяни завдали удару, попередньо, трьома КАБами. Є пошкодження у житловому секторі – щонайменше чотири домогосподарства.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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