РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Удар по Киево-Печерской лавре
100 1

Российские удары повредили 740 религиозных сооружений по всей Украине, - Зеленский

Лавра после удара РФ

За время полномасштабной войны российские обстрелы повредили 740 религиозных объектов на территории Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по религиозным сооружениям

"740 религиозных сооружений Украины, по которым нанес удар Путин (…) Раненые храмы Украины - изрешеченные пулями, разнесенные КАБами и ракетами. Они находятся как в многомиллионных городах, так и в маленьких селах", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в ночь на 15 июня в этот список РФ добавила Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мельник в ООН: Россия намеренно нанесла удар по Киево-Печерской лавре

"Но мы выстояли благодаря нашим людям", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24668) обстрел (33391) религия (891)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 