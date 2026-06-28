Российские удары повредили 740 религиозных сооружений по всей Украине, - Зеленский

За время полномасштабной войны российские обстрелы повредили 740 религиозных объектов на территории Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Удары РФ по религиозным сооружениям

"740 религиозных сооружений Украины, по которым нанес удар Путин (…) Раненые храмы Украины - изрешеченные пулями, разнесенные КАБами и ракетами. Они находятся как в многомиллионных городах, так и в маленьких селах", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в ночь на 15 июня в этот список РФ добавила Успенский собор Киево-Печерской лавры.

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"Но мы выстояли благодаря нашим людям", - сказал Зеленский.