Російські удари пошкодили 740 релігійних споруд по всій Україні, - Зеленський
За час повномасштабної війни російські обстріли пошкодили 740 релігійних об'єктів на території України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Удари РФ по релігійних спорудах
"740 релігійних споруд України, по яких вдарив Путін (…) Поранені храми України - посічені кулями, потрощені КАБами й ракетами. Вони є в багатомільйонних містах і маленьких селах", - наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що в ніч на 15 червня до цього списку РФ додала Успенський Собор Києво-Печерської лаври.
"Але ми вистояли, завдяки нашим людям", - сказав Зеленський.
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