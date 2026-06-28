Російські удари пошкодили 740 релігійних споруд по всій Україні, - Зеленський

За час повномасштабної війни російські обстріли пошкодили 740 релігійних об'єктів на території України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Удари РФ по релігійних спорудах

"740 релігійних споруд України, по яких вдарив Путін (…) Поранені храми України - посічені кулями, потрощені КАБами й ракетами. Вони є в багатомільйонних містах і маленьких селах", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що в ніч на 15 червня до цього списку РФ додала Успенський Собор Києво-Печерської лаври.

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"Але ми вистояли, завдяки нашим людям", - сказав Зеленський.